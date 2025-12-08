Ngày càng nhiều người Ba Lan ủng hộ nghĩa vụ quân sự bắt buộc

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, kết quả khảo sát mới công bố cho thấy đa số người dân Ba Lan ủng hộ việc tái áp dụng nghĩa vụ quân sự bắt buộc, trong bối cảnh xung đột giữa Nga và Ukraine tiếp tục là vấn đề an ninh - quốc phòng được dư luận nước này đặc biệt quan tâm.

Trước những diễn biến phức tạp tại Ukraine, Ba Lan đang triển khai nhiều biện pháp nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu, trong đó có việc chuẩn bị lực lượng nhân sự có thể được huấn luyện và huy động khi cần thiết.

Chính phủ Ba Lan hiện áp dụng chương trình huấn luyện quân sự tự nguyện dành cho công dân, song chưa tái đưa vào áp dụng nghĩa vụ quân sự bắt buộc.

Theo kết quả khảo sát do United Surveys thực hiện theo yêu cầu của trang tin Wirtualna Polska, 59,4% số người được hỏi cho rằng Ba Lan nên khôi phục nghĩa vụ quân sự bắt buộc.

Trong số này, 14,7% hoàn toàn ủng hộ, còn 44,7% cho biết có xu hướng đồng tình. Ngược lại, 30,9% số người tham gia khảo sát phản đối đề xuất này, trong khi 9,7% chưa đưa ra quan điểm.

Kết quả khảo sát cũng cho thấy sự khác biệt đáng kể theo định hướng chính trị. Trong nhóm cử tri của liên minh cầm quyền, 50% ủng hộ việc khôi phục nghĩa vụ quân sự bắt buộc, 41% phản đối và 9% chưa có ý kiến.

Đối với cử tri của đảng Luật pháp và Công lý (PiS) cùng đảng Liên bang, tỷ lệ ủng hộ đạt khoảng hai phần ba; 26% phản đối, còn 7% không nêu quan điểm.

Nghĩa vụ quân sự bắt buộc tại Ba Lan được tạm đình chỉ từ ngày 1/1/2010. Từ đó, nước này xây dựng lực lượng quân đội chuyên nghiệp với hơn 200.000 quân, đồng thời đặt mục tiêu tăng quân số lên khoảng 300.000 vào năm 2035.

Sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Ukraine, một cuộc khảo sát năm 2023 cho thấy chỉ 17,5% người dân Ba Lan ủng hộ việc khôi phục nghĩa vụ quân sự bắt buộc.

Tuy nhiên, tỷ lệ này đã tăng lên 50,5% vào tháng 9 năm nay và tiếp tục tăng lên gần 60% trong khảo sát mới nhất. Cuộc khảo sát này được tiến hành từ ngày 21-23/11 trên 1.000 người đại diện cho dân số Ba Lan./.

Quốc hội Đức thông qua Luật nghĩa vụ quân sự mới Luật nghĩa vụ quân sự mới nhằm thu hút thêm tân binh để tăng quân số cho lực lượng vũ trang Đức thông qua việc tăng thêm thu nhập cho những người tình nguyện nhập ngũ.