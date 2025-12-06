Châu Âu vẫn “loay hoay” về việc sử dụng tài sản bị phong tỏa của Nga

Theo AFP và RIA Novosti, ngày 5/12, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã gặp Thủ tướng Bỉ Bart De Wever và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tại Brussels (Bỉ) để thảo luận về đề xuất của EC liên quan đến việc sử dụng tài sản bị phong tỏa của Nga tài trợ cho Ukraine.

Trong tuyên bố sau cuộc họp, Thủ tướng Đức đánh giá đây là một "cuộc trao đổi rất mang tính xây dựng.

Ông nói: "Mối quan ngại đặc biệt của Bỉ về vấn đề sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga là không thể phủ nhận và phải được giải quyết bằng bất kỳ giải pháp khả thi nào sao cho tất cả các quốc gia châu Âu đều chia sẻ rủi ro."

Trong khi đó, trên mạng xã hội X, bà von der Leyen chia sẻ: “Chúng tôi nhất trí rằng thời gian là yếu tố cốt lõi trong tình hình địa chính trị hiện tại. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi rất mang tính xây dựng về vấn đề này... Chúng tôi nhất trí tiếp tục các cuộc thảo luận với mục tiêu đạt được sự đồng thuận tại cuộc họp của Hội đồng Châu Âu vào ngày 18/12."

Châu Âu đang tìm cách cung cấp cho một khoản vay cho Kiev. Theo đó, khoản vay này sẽ được hoàn trả bằng bất kỳ khoản bồi thường nào mà Nga có thể phải trả cho Ukraine.

Tuy nhiên, Bỉ, nơi đặt trụ sở của tổ chức tiền gửi quốc tế Euroclear, đơn vị nắm giữ hầu hết tài sản của Nga, cho đến nay đã bác bỏ đề xuất này do những hậu quả pháp lý tiềm ẩn./.

