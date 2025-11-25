EU bế tắc trong kế hoạch tịch thu tài sản Nga bị phong tỏa

Tờ Politico ngày 25/11 dẫn các nguồn tin châu Âu cho biết Liên minh châu Âu (EU) vẫn chưa đạt được bất kỳ tiến triển nào trong những cuộc thảo luận về kế hoạch tịch thu tài sản bị phong tỏa của Nga, dù Mỹ đang thúc đẩy các đề xuất nhằm giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.

Theo Politico, một số nhà ngoại giao châu Âu hy vọng áp lực từ Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ khiến Bỉ và một số quốc gia thành viên EU phản đối kế hoạch này phải điều chỉnh lập trường.

Các phương án đang được xem xét gồm sử dụng tài sản bị phong tỏa để phát hành trái phiếu chung của EU hoặc dựa trên đóng góp trực tiếp của các nước thành viên.

Tuy vậy, một số nhà ngoại giao cảnh báo khái niệm “khoản vay bồi thường” dành cho Ukraine “có thể sụp đổ” nếu kế hoạch cuối cùng phụ thuộc vào tiền của Nga.

Châu Âu cũng phản đối đề xuất bị mô tả là “đáng xấu hổ” của Mỹ, theo đó, đầu tư tài sản Nga vào kinh tế Ukraine và chuyển một nửa nguồn thu vào ngân sách Mỹ.

Ngoài ra, các nước EU còn lo ngại rằng nếu đạt được thỏa thuận giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine và dỡ bỏ trừng phạt, Euroclear và Bỉ - nơi đang giữ phần lớn tài sản bị phong tỏa của Nga - sẽ phải trả lại toàn bộ số tiền này cho Moskva, kéo theo rủi ro mà người nộp thuế châu Âu phải gánh chi phí.

EU hiện tiếp tục tìm cách xây dựng cơ chế pháp lý cho kế hoạch sử dụng hơn 200 tỷ euro tài sản Nga bị giữ tại Euroclear.

Cơ quan lưu ký này nhiều lần phản đối quyết định tịch thu, cảnh báo nguy cơ Nga tiến hành các biện pháp pháp lý để tịch thu tài sản của châu Âu hoặc của Bỉ ở nước ngoài.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo Moskva chắc chắn sẽ đáp trả nếu châu Âu tịch thu tài sản của Nga.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định phản ứng của Moskva “sẽ rất khắc nghiệt và đau đớn” nếu EU sử dụng tài sản bị phong tỏa để cấp “các khoản vay bồi thường” cho Ukraine./.

Nga xây dựng kế hoạch tịch thu tài sản của phương Tây để trả đũa Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Vyacheslav Volodin đã chỉ thị chuẩn bị đơn gửi Nội các Nga đề nghị xây dựng các biện pháp trả đũa nếu EU quyết định tịch thu tài sản của Nga.