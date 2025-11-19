Ukraine thúc giục EU sớm ra quyết định về tài sản Nga bị đóng băng

Ukraine đang tích cực hối thúc các đồng minh châu Âu đưa ra quyết định chính trị vào tháng tới về khoản đề xuất vay 163 tỷ USD được đảm bảo bằng tài sản của Nga bị đóng băng.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Kiev đang lo ngại về lỗ hổng tài chính lớn trong ngân sách của nước này năm 2026.

Ukraine hiện cần thêm tiền mặt vào đầu năm sau. Các nhà phân tích kinh tế cảnh báo nước này có thể cạn kiệt tiền ngay trong quý đầu tiên, nếu không có sự hỗ trợ mới từ châu Âu, đặc biệt khi triển vọng viện trợ trực tiếp từ Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump còn chưa rõ ràng.

Nếu được thông qua, khoản vay nói trên sẽ giúp “mở khóa” tổng cộng 140 tỷ euro (tương đương 163 tỷ USD) đủ để đáp ứng nhu cầu tài chính còn lại của Ukraine cho tài khóa 2026-2027, vốn được xác định vào gần 137 tỷ euro (khoảng 157,37 tỷ USD).

Bà Iryna Mudra, cố vấn pháp lý hàng đầu của chính quyền Tổng thống Ukraine, cho biết mặc dù các chi tiết kỹ thuật của khoản vay chưa hoàn tất nhưng các bên cần đạt được sự thống nhất về cấu trúc của khoản vay.

Cũng theo bà Mudra, việc Ukraine tham gia trực tiếp vào các quyết định phân bổ cũng như ưu tiên nguồn vốn sẽ góp phần đảm bảo mang lại hiệu quả.

Tháng trước, các nhà lãnh đạo châu Âu vẫn chưa đạt được thỏa thuận về khoản vay cho Ukraine và dự kiến sẽ tiến hành thảo luận lại tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra ngày 18/12 tới.

Một quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Volodymyr Zelenskiy cho biết hội nghị là cơ hội cuối cùng để châu Âu thông qua khoản vay trong năm nay.

Ngoài khoản vay được đảm bảo bằng tài sản Nga bị đóng băng, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đưa ra 2 lựa chọn tài trợ khác cho Ukraine như các nước thành viên EU cung cấp các khoản viện trợ không hoàn lại hoặc EU sẽ vay tiền trên thị trường để hỗ trợ Kiev.

Các nhà lãnh đạo trong EU đều hiểu rằng cần phải đáp ứng nhu cầu tài chính cấp bách của Ukraine trong 2 năm tới nhưng họ vẫn chưa đồng thuận về kế hoạch sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga.

Hiện phần lớn số tài sản này do Ngân hàng Euroclear (ở Brussels) quản lý và Bỉ lo ngại sẽ chịu rủi ro tài chính nếu sau này bị Nga đòi bồi thường.

Trong tuyên bố mới nhất ngày 16/11, Moskva cảnh báo bất kỳ nỗ lực nào nhằm tịch thu hoặc cưỡng ép sử dụng tài sản có chủ quyền của Nga cũng sẽ đối mặt với “các phản ứng nghiêm trọng”./.

