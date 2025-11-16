Moskva trả đũa nghiêm khắc nếu Bỉ 'chiếm đoạt tài sản của Liên bang Nga'

Đại sứ Nga tại Bỉ cảnh báo Brussels về việc sử dụng các tài sản của Nga đang bị phong tỏa, coi đây là “một trong những vấn đề nhạy cảm nhất trong quan hệ song phương.

Theo nhật báo La Libre ngày 15/11, Đại sứ Nga tuyên bố Moskva sẽ áp dụng “các biện pháp trả đũa nghiêm khắc” nếu Bỉ cho phép sử dụng các tài sản Nga bị đóng băng tại ngân hàng Euroclear có trụ sở ở Brussels. Ông cho rằng hành động này sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến “uy tín tài chính” của Bỉ.

Trước đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đề xuất dùng một phần tài sản bị phong tỏa của Ngân hàng Trung ương Nga để hỗ trợ Ukraine, trong đó có kế hoạch khoản vay 140 tỷ euro được bảo đảm bằng nguồn quỹ tại Euroclear. Tuy nhiên," Thủ tướng Bỉ Bart De Wever tỏ ra thận trọng với đề xuất này.

Đại sứ Nga khẳng định bất kỳ nỗ lực nào nhằm chiếm đoạt tài sản của Liên bang Nga đều trái với luật pháp quốc tế, các hiệp định song phương và nghĩa vụ hợp đồng. Ông cảnh báo mọi hành động tịch thu hoặc sử dụng tài sản của Nga “sẽ dẫn đến các biện pháp trả đũa nghiêm khắc” và “làm tổn hại vĩnh viễn danh tiếng tài chính của châu Âu nói chung, Bỉ nói riêng."

Theo thống kê của phía Nga, kim ngạch thương mại giữa hai nước đã giảm xuống còn 4,3 tỷ euro vào cuối năm 2024, mức thấp nhất trong lịch sử quan hệ song phương./.

Mỹ ủng hộ EU sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ Ukraine Theo truyền thông Mỹ, Washington ủng hộ kế hoạch của EU dùng khoảng 185 tỷ euro tài sản nhà nước Nga bị đóng băng như công cụ hỗ trợ Ukraine và tăng cường sức ép với Moskva để chấm dứt chiến tranh.