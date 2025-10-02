Ukraine tiếp nhận 4,7 tỷ USD trích từ tài sản của Nga bị phong tỏa

Theo THX, Bộ Tài chính Ukraine ngày 1/10 cho biết nước này đã nhận khoản vay 4 tỷ euro (khoảng 4,7 tỷ USD) từ Liên minh châu Âu, được trích từ tài sản Nga bị phong tỏa, trong khuôn khổ sáng kiến “Tăng tốc doanh thu đặc biệt cho Ukraine” của Nhóm G7.

Nguồn vốn đã được chuyển vào ngân sách nhà nước Ukraine để hỗ trợ lĩnh vực xã hội, nhu cầu quốc phòng và các nỗ lực tái thiết.

Cùng ngày, Điện Kremlin cảnh báo các nhà lãnh đạo châu Âu rằng Nga sẽ theo đuổi trách nhiệm đối với bất kỳ cá nhân hay quốc gia nào liên quan đến việc tịch thu tài sản của Nga, đồng thời nhấn mạnh động thái này sẽ gây tác động ngược tới các ngân hàng lưu ký và hoạt động đầu tư của châu Âu.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh: “Chúng ta đang nói về kế hoạch chiếm đoạt bất hợp pháp tài sản của Nga. Theo cách gọi của chúng tôi, đó đơn giản là hành vi ăn cắp”./.

