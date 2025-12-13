Ukraine và Mỹ tiến hành vòng đàm phán mới về công tác tái thiết

Theo Reuters, ngày 12/12, Thủ tướng Ukraine Yuliia Svyrydenko cho biết nước này và Mỹ ngày 12/12 đã tiến hành một vòng đàm phán mới về công tác tái thiết.

Theo bà Svyrydenko, phía Mỹ tham dự cuộc họp có các ông Jared Kushner và Steve Witkoff, cùng Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Ajay Banga và Giám đốc điều hành BlackRock Larry Fink.

Bà Svyrydenko cho biết một nhóm công tác đã được thành lập nhằm xây dựng một “kế hoạch hành động” trong thời gian tới.

Trước đó, ngày 10/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo ông đã có cuộc trao đổi trực tuyến “hiệu quả” với phía Mỹ về kế hoạch tái thiết Ukraine và phục hồi kinh tế sau xung đột.

Cuộc họp còn có sự tham gia của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, ông Jared Kushner - con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump, Giám đốc điều hành BlackRock Larry Fink, cùng các quan chức cấp cao của Ukraine, trong đó có Thủ tướng Yulia Svyrydenko. Đây là phiên làm việc đầu tiên của nhóm được giao nhiệm vụ xây dựng một tài liệu kinh tế chung định hướng cho quá trình tái thiết.

Theo Tổng thống Zelensky, các bên đã thảo luận những trụ cột quan trọng của công cuộc phục hồi, các cơ chế huy động nguồn lực và tầm nhìn tổng thể cho tái thiết sau xung đột. Ông nhấn mạnh sự thống nhất cao giữa Kiev và Washington về “nguyên tắc của tài liệu kinh tế.”

Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định mọi nỗ lực tái thiết và tăng trưởng bền vững “đều phải dựa trên nền tảng an ninh thực chất” để bảo đảm hiệu quả lâu dài.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 11/12 tuyên bố đã hội đàm trực tuyến với các quan chức cấp cao Mỹ và một số nước đồng minh để thảo luận về các đảm bảo an ninh dành cho Kiev.

Trong tuyên bố, ông Zelensky nêu rõ Ukraine cần biết các đối tác sẽ phản ứng ra sao nếu Nga phát động một chiến dịch quân sự mới sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết cả Kiev và Washington đều đã nhất trí sẽ tiếp tục đàm phán về các đảm bảo an ninh.

Bên cạnh đó, ông cũng thông báo về tình trạng của khu vực Donetsk và trao đổi quan điểm về quyền kiểm soát trong tương lai đối với nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, vốn là hai điểm bất đồng chính trong các cuộc đàm phán với Mỹ về một thỏa thuận tiềm năng nhằm chấm dứt xung đột.

Theo ông Zelensky, bất cứ thỏa hiệp nào về vấn đề lãnh thổ của Ukraine cũng cần được quyết định thông qua một cuộc trưng cầu dân ý.

Tờ Strana của Ukraine cùng ngày dẫn lời Tổng thống Zelensky xác nhận Mỹ đã yêu cầu Ukraine rút quân khỏi Donbass và thiết lập khu phi quân sự tại đây. Hiện Washington chưa đề cập đến việc bên nào sẽ kiểm soát khu vực này./.

