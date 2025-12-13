Xem trực tiếp đoàn Việt Nam thi đấu tại SEA Games 33 ngày 13/12

Sau ba ngày thi đấu ấn tượng, thể thao Việt Nam hứa hẹn sẽ gây ấn tượng ở các môn đấu võ đối kháng trong ngày 13/12 tại SEA Games 33.

Trong ngày hôm nay, Bơi, Điền kinh - những môn được xem là "mỏ vàng" tiếp tục được kỳ vọng sẽ mang huy chương Vàng về cho đoàn Việt Nam.

Trên đường đua xanh, Nguyễn Huy Hoàng hướng đến tấm huy chương Vàng thứ 3 khi tham dự nội dung bơi 200m tự do.

Ở môn điền kinh, Nguyễn Thị Oanh bước vào tranh tại ở nội dung 5.000m nữ.

Ngoài ra, các môn khác như Karate, Taekwondo, Bi sắt, Cầu mây cũng hứa hẹn sẽ mang thêm huy chương cho đoàn./.

