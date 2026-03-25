Dẫn trước Triều Tiên từ sớm, U23 Việt Nam vẫn chia điểm ở trận ra quân CFA Team China 2026

Chiều 25/3, đội tuyển U23 Việt Nam bước vào trận mở màn Giải bóng đá quốc tế CFA Team China - Tây An 2026, gặp đối thủ U23 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U23 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên chủ động đẩy cao đội hình, tổ chức pressing và tạo sức ép lên phần sân U23 Việt Nam.

Tuy nhiên, trong tình huống tấn công đáng chú ý đầu tiên, U23 Việt Nam đã tận dụng tốt cơ hội để vươn lên dẫn trước. Phút thứ 6, từ pha lên bóng nhanh, Minh Tâm dứt điểm góc hẹp chính xác, mở tỷ số 1-0 cho đội bóng áo đỏ.

Sau bàn thua, U23 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tiếp tục duy trì sức ép với lối chơi quyết liệt, thậm chí có phần rắn, khiến trận đấu diễn ra với nhiều pha va chạm.

Phút thứ 13, Thái Bá Đạt phải nhận sự chăm sóc của đội ngũ y tế sau một tình huống tranh chấp. Đến phút thứ 16, đội bạn nhận thêm thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Minh Tâm trong tình huống phản công nhanh của U23 Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, U23 Việt Nam vẫn tạo ra những cơ hội đáng chú ý. Phút thứ 24, Nguyễn Công Phương có cơ hội đối mặt thủ môn đối phương nhưng không thể dứt điểm thành công.

Những phút cuối hiệp một, U23 Việt Nam kiểm soát bóng tốt hơn, song vẫn gặp nhiều khó khăn trước lối chơi pressing tầm cao của U23 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Hiệp một khép lại với lợi thế 1-0 nghiêng về U23 Việt Nam.

Bước sang hiệp hai, U23 Việt Nam tiếp tục có cơ hội gia tăng cách biệt. Ngay đầu hiệp, Công Phương thử vận may với cú dứt điểm từ xa khi thủ môn đối phương dâng cao, nhưng bóng không đi trúng đích. U23 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên sau đó cũng đáp trả bằng một tình huống đá phạt nguy hiểm, song chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Phút 59, ban huấn luyện U23 Việt Nam thực hiện loạt điều chỉnh nhân sự khi đưa Đăng Dương, Nguyễn Vadim và Quang Huy vào sân thay cho Công Phương, Minh Tâm và Thành Trung. Sau đó, Quang Vinh và Long Vũ cũng được tung vào sân thay Văn Thuận và Bá Đạt nhằm tạo cơ hội thi đấu cho các cầu thủ trẻ.

Trong thế trận giằng co, U23 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã tìm được bàn gỡ hòa 1-1 sau một pha đột phá trung lộ và dứt điểm quyết đoán. Những phút cuối trận, đội bạn gia tăng sức ép bằng nhiều tình huống bóng bổng, song hàng phòng ngự U23 Việt Nam đã chơi tập trung để hoá giải.

Ở thời gian cuối trận, U23 Việt Nam tiếp tục có những điều chỉnh nhân sự khi Quốc Toản và Anh Tuấn được đưa vào sân. Tuy nhiên, không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Chung cuộc, U23 Việt Nam hòa U23 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên với tỷ số 1-1 trong trận ra quân. Kết quả này giúp thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh có thêm những đánh giá quan trọng về lực lượng và lối chơi, qua đó tiếp tục hoàn thiện cho các lượt trận tiếp theo tại giải.

Ở trận đấu tiếp theo, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với đối thủ U23 Thái Lan. Trận đấu diễn ra vào lúc 14 giờ ngày 28/3./.

Lịch thi đấu Giải CFA Team China – Tây An 2026. (Ảnh: VFF)

