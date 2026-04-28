Đánh bại Brentford, M.U tiến gần tấm vé dự Champions League

Manchester United đã giành chiến thắng quan trọng 2-1 trong cuộc tiếp đón Brentford trên sân nhà ở trận đấu muộn vòng 34 Premier League.

Casemiro cùng Benjamin Sesko thay nhau lập công để giúp đội chủ sân Old Trafford dẫn trước 2-0 sau 45 phút đầu tiên.

Casemiro mở tỷ số cho Quỷ đỏ bằng pha đánh đầu ở góc hẹp sau pha kiến tạo của Harry Maguire ở phút 11. Trước khi hiệp 1 khép lại, Bruno Fernandes thực hiện đường chuyền "dọn cỗ" cho Sesko nhân đôi cách biệt.

Sang hiệp 2, Brentford thi đấu nỗ lực nhưng chỉ ghi được 1 bàn do công Mathias Jensen ở phút 87, qua đó ngậm ngùi rời Old Trafford chỉ với 1 điểm.

Chiến thắng này giúp đoàn quân của huấn luyện viên Michael Carrick tiến gần hơn tấm vé tham dự đấu trường Champions League mùa tới.

Sau 34 vòng đấu, Manchester United đang nắm trong tay 61 điểm, nhiều hơn đội xếp thứ 6 Brighton đến 11 điểm trong khi mùa giải chỉ còn 4 vòng đấu nữa khép lại.

Điều này đồng nghĩa với việc Quỷ đỏ chỉ cần thêm 1 chiến thắng nữa là sẽ trở lại sân chơi hàng đầu châu Âu. Thậm chí, M.U sẽ sớm hoàn thành mục tiêu mà chưa thi đấu vòng 35 nếu Brighton gục ngã trong cuộc chạm trán Newcastle.

Bên kia chiến tuyến, thất bại trước Manchester United khiến Brentford bỏ lỡ cơ hội vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. "Bầy ong" vẫn chỉ có 48 điểm, xếp thứ 9 tại Premier League mùa này./.

