Việt Nam đối đầu đương kim vô địch ở bán kết U17 Đông Nam Á 2026

Đội tuyển U17 Việt Nam khép lại vòng bảng giải U17 Đông Nam Á 2026 với thành tích bất bại sau trận hòa 0-0 trước chủ nhà U17 Indonesia ở lượt cuối bảng A.

Kết quả này giúp đoàn quân của huấn luyện viên Cristiano Roland thẳng tiến bán kết giải đấu với tư cách nhất bảng A.

Sau 3 lượt trận, "các chiến binh Sao vàng" giành được 7 điểm, ghi được 14 bàn thắng và không thủng lưới lần nào.

U17 Việt Nam đã thi đấu xuất sắc để giành chiến thắng 4-0 trước U17 Malaysia, đánh bại U17 Timor Leste 10-0 và hòa 0-0 trước U17 Indonesia.

Việc U17 Việt Nam giành quyền vào bán kết với tư cách nhất bảng là điều được dự báo từ trước khi mà đội bóng của Cristiano Roland đã thể hiện phong độ ấn tượng kể từ đầu giải.

U17 Australia chính là đối thủ tiếp theo của U17 Việt Nam trên hành trình chinh phục chức vô địch giải U17 Đông Nam Á năm nay.

Đây được xem là thử thách không dễ dàng với các cầu thủ Việt Nam bởi U17 Australia chính là đương kim vô địch của giải đấu và cũng đã thể hiện phong độ rất ấn tượng.

U17 Australia chính là đội bóng có thành tích tốt nhất vòng bảng khi toàn thắng cả ba trận đấu, ghi đến 15 bàn thắng và chưa để thủng lưới lần nào.

Tại vòng bảng, U17 Australia đã khởi đầu hoàn hảo với chiến thắng đậm 12-0 trước U17 Brunei. Tiếp đến, họ lần lượt vượt qua U17 Singapore (1-0) và U17 Campuchia (2-0).

Với những gì mà hai đội đã thể hiện, trận bán kết giữa U17 Việt Nam và U17 Australia có thể xem là "chung kết sớm" của giải đấu. Đội bóng nào giành quyền vào chung kết cũng hoàn toàn xứng đáng.

Theo lịch thi đấu, cuộc chạm trán rất được mong đợi này sẽ diễn ra vào lúc 19g30 (ngày 22/4) trên sân vận động Gelora Delta.

Trong khi đó, với việc chỉ giành kết quả hòa trước U17 Việt Nam, chủ nhà U17 Indonesia đã phải ngậm ngùi dừng cuộc chơi dù trước đó họ được kỳ vọng rất nhiều.

Trước U17 AFF Cup 2026, U17 Indonesia từng 4 lần vào bán kết và sau đó 2 lần bước lên ngôi vô địch vào các năm 2018 và 2022.

Ở trận đấu cùng giờ, U17 Malaysia đã vượt qua U17 Timor Leste 2-0 trở thành cái tên cuối cùng góp mặt ở bán kết U17 Đông Nam Á 2026. Aniq Thaqif và Adam Haikal là những người lập công cho U17 Malaysia.

Khép lại vòng bảng, U17 Malaysia có 6 điểm (hiệu số -1), vượt qua U17 Singapore (4 điểm) để trở thành đội nhì bảng có thành tích tốt nhất góp mặt ở bán kết.

Tại bán kết, đội tuyển U17 Malaysia sẽ đối đầu U17 Lào - đội bóng đang được xem là hiện tượng của giải đấu năm nay.

U17 Lào khởi đầu giải đấu bằng kết quả hòa U17 Myanmar, nhưng sau đó đã thi đấu ấn tượng để đánh bại U17 Philippines 4-3 sau màn rượt đuổi tỷ số kịch tính.

Ở trận đấu mang tính "sinh tử" với U17 Thái Lan, U17 Campuchia đã tạo nên cú sốc khi ngược dòng giành chiến thắng 3-2, qua đó loại đội bóng xứ chùa Vàng để chiếm ngôi đầu bảng B.

Trận bán kết giữa U17 Lào và U17 Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 15g30 ngày 22/4 trên sân vận động Gelora Delta./.

