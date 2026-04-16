U17 Đông Nam Á 2026: Việt Nam thắng đậm 10-0, Thái Lan có nguy cơ bị loại

Đội tuyển U17 Việt Nam tiếp tục thi đấu thăng hoa để tiến gần tấm vé bán kết trong khi U17 Thái Lan đối mặt nguy cơ bị loại khỏi giải U17 Đông Nam Á sau trận thua sốc.

U17 Việt Nam thắng tưng bừng 10-0

Sau màn ra quân ấn tượng trước U17 Malaysia, đội tuyển U17 Việt Nam tiếp tục khẳng định sức mạnh vượt trội bằng chiến thắng đậm 10-0 trước U17 Timor Leste ở lượt trận thứ 2 bảng A.

Nguyễn Lực và Văn Dương cùng lập được hat-trick, trong khi 4 bàn còn lại của U17 Việt Nam được chia đều cho Đại Nhân, Ngọc Sơn, Trí Dũng và Duy Khang.

Kết quả này phản ánh thực tế những gì diễn ra trên sân khi "các chiến binh Sao vàng" tạo thế trận lấn lướt trước U17 Timor Leste.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các học trò của huấn luyện viên Cristiano Roland nhanh chóng kiểm soát thế trận và sớm có bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 6 của Nguyễn Lực.

Sau bàn thắng sớm, U17 Việt Nam tiếp tục gia tăng sức ép trước khi liên tiếp khiến thủ thành của U17 Timor Leste phải vào lưới nhặt bóng.

Phút 20, từ pha tấn công bên cánh trái, Đại Nhân băng vào đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên 2-0. Chỉ 4 phút sau, Ngọc Sơn tận dụng khoảng trống trong vòng cấm, dứt điểm chính xác ghi bàn thắng thứ ba.

Đến phút 30, Nguyễn Lực tiếp tục lập công với pha cứa lòng từ tình huống đá phạt trực tiếp ngay trước vòng cấm, đưa U17 Việt Nam dẫn 4-0 khi hiệp 1 khép lại.

Sang hiệp hai, U17 Việt Nam vẫn duy trì thế trận áp đảo để rồi sau đó tạo nên "cơn mưa bàn thắng" vào lưới đối phương.

Phút 62, Trí Dũng thoát xuống khéo léo trước khi dứt điểm góc hẹp nâng tỷ số lên 5-0. 7 phút sau, Văn Dương dứt điểm đưa bóng chạm chân hậu vệ đối phương đổi hướng, mang về bàn thắng thứ 6.

Đến phút 70, Duy Khang dễ dàng đệm bóng cận thành sau đường căng ngang của Văn Dương, nâng tỷ số lên 7-0.

U17 Việt Nam tạo thế áp đảo trước U17 Timor Leste. (Nguồn: VFF)

Chỉ trong vòng vài phút sau đó, U17 Việt Nam liên tiếp ghi thêm các bàn thắng. Văn Dương có thêm 2 pha lập công ở phút 72 và 81 để hoàn tất cú hat-trick.

Đến phút 85, Nguyễn Lực tiếp nối Văn Dương hoàn tất cú hat-trick của riêng mình với pha dứt điểm trực diện, ấn định chiến thắng 10-0 cho U17 Việt Nam.

Với kết quả này, U17 Việt Nam có được 6 điểm (hiệu số +14) sau hai lượt trận, tạo ưu thế lớn trong cuộc đua giành quyền vào bán kết.

Ở lượt trận cuối, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland sẽ đối đầu với chủ nhà Indonesia trong trận đấu có ý nghĩa quyết định ngôi đầu bảng A.

U17 Thái Lan thua sốc

Trái ngược với U17 Việt Nam, U17 Thái Lan lại gây thất vọng khi để thua sốc U17 Myanmar 0-1 ở lượt trận thứ 2 của bảng B.

Aung Thi Ha sắm vai người hùng với bàn thắng ở phút 53 để giúp U17 Myanmar "gieo sầu" cho đội bóng xứ chùa Vàng.

Thất bại này khiến đội bóng của huấn luyện viên Sirisak Yodyardthai rơi vào tình cảnh khó khăn và đối mặt với nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng.

Ở trận còn lại của bảng B, U17 Lào gây ấn tượng bằng chiến thắng kịch tính 4-3 trước U17 Philippines, nhờ các bàn thắng của Phoutphatai Chanthalangsy, Anousith Phadit (cú đúp) và Anousa Silipanya.

Sau hai lượt trận, U17 Lào và U17 Myanmar đang cùng có được 4 điểm (cùng có hiệu số +1), xếp trên U17 Thái Lan với 1 điểm nhiều hơn. U17 Philippines đã bị loại sau hai trận thua liên tiếp.

Với cục diện hiện tại, đội tuyển U17 Thái Lan buộc phải giành chiến thắng trong trận cầu "sinh tử" với U17 Lào ở lượt cuối bảng B.

Trong khi đó, U17 Myanmar dễ thở khi chỉ phải gặp đội bóng đã bị loại là U17 Philippines.

U17 Thái Lan có nguy cơ bị loại từ vòng bảng.

Còn tại bảng C, sau chiến thắng 12-0 ở ngày ra quân, U17 Australia dù đã gặp đôi chút khó khăn nhưng vẫn giành trọn 3 điểm nhờ việc đánh bại U17 Singapore 1-0.

Luke Becvinovski ghi bàn thắng quyết định ở phút 95 để giúp U17 Australia tiếp tục đứng đầu bảng C với 6 điểm (hiệu số +13) trên hành trình bảo vệ ngôi vương.

U17 Campuchia cũng có trận thắng 1-0 trước U17 Brunei để có 4 điểm sau hai lượt trận. Tuy nhiên, đội bóng này sẽ đối mặt thách thức lớn đến từ U17 Australia ở lượt cuối.

Tại giải U17 Đông Nam Á 2026, ba đội nhất bảng cùng đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ góp mặt ở bán kết./.

