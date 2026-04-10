Pha phản lưới nhà không tưởng từ khoảng cách gần 40m

Martim Fernandes vô tình trở thành "tội đồ" của Porto khi có pha phản lưới nhà không tưởng từ khoảng cách gần 40m khiến đội nhà chỉ giành được kết quả hòa 1-1 trước Nottingham Forest.

Pha phản lưới nhà không tưởng của Martim Fernandes. (Nguồn: DAZN)
Martim Fernandes, hậu vệ của Porto đã trở thành tâm điểm của loạt trận lượt đi vòng tứ kết Europa League khi có pha phản lưới nhà không tưởng.

Phút 13, từ khoảng cách gần 40m, Martim Fernandes thực hiện đường chuyền về cho thủ môn Diogo Costa để triển khai bóng.

Tuy nhiên, cú chuyền về của Martim Fernandes lại đi quá mạnh trong khi thủ thành Diogo Costa đã dâng cao, khiến tất cả chỉ còn bất lực nhìn bóng đi thẳng vào khung thành.

Martim Fernandes trải qua ngày thi đấu đáng quên.

Đêm buồn của Martim Fernandes khép lại chỉ 7 phút sau đó khi anh dính chấn thương, phải rời sân nhường chỗ cho Alberto Costa.

Pha phản lưới nhà của Martim Fernandes khiến Porto chỉ giành được kết quả hòa 1-1 trước Nottingham Forest, qua đó gặp bất lợi trong cuộc cạnh tranh vé vào bán kết Europa League.

Ở trận lượt về, Porto phải thi đấu trên sân của Nottingham Forest với nhiệm vụ phải thắng mới giành quyền đi tiếp.

