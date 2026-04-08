U20 nữ Việt Nam lách khe cửa hẹp, giành vé vào tứ kết giải U20 nữ châu Á

Đội tuyển U20 nữ Việt Nam đã trở thành cái tên tiếp theo góp mặt ở vòng tứ kết tại giải U20 nữ châu Á 2026 (tổ chức tại Thái Lan).

Đoàn quân của huấn luyện viên Okiyama Masahiko đã lách khe cửa hẹp giành quyền đi tiếp với tư cách đội xếp thứ ba có thành tích tốt.

Tấm vé vào tứ kết đến với đội tuyển U20 nữ Việt Nam sau khi U20 nữ Ấn Độ giành chiến thắng 3-1 trước U20 nữ Đài Bắc Trung Hoa ở lượt cuối bảng C.

Sau ba lượt trận, đội tuyển U20 nữ Việt Nam cùng có được 3 điểm như U20 Ấn Độ, nhưng có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn (-5 so với -9).

Với việc giành quyền vào tứ kết, đội tuyển U20 Việt Nam sẽ phải đối đầu với U20 Nhật Bản - đội bóng đứng nhất bảng C với 9 điểm tuyệt đối sau ba lượt trận.

Trong khi đó, U20 nữ Ấn Độ sẽ phải chờ đợi vào kết quả ở trận đấu giữa U20 nữ Uzbekistan và U20 nữ Jordan. Hai đội bóng này chưa giành được điểm nào và hiệu số đang lần lượt là -8 và -9.

Ngoài Nhật Bản và Ấn Độ, vòng tứ kết cũng đã xác định các đội khác tham dự, gồm có U20 Trung Quốc (nhất bảng A), U20 Thái Lan (nhì bảng A), U20 Triều Tiên, U20 Hàn Quốc (bảng B) và U20 Australia (bảng C)./.

Đội tuyển nữ Việt Nam rơi vào bảng đấu khó tại giải U20 nữ châu Á Theo kết quả bốc thăm, Đội tuyển U20 nữ Việt Nam nằm ở bảng A vòng chung kết giải U20 nữ châu Á 2026 cùng với chủ nhà Thái Lan, Trung Quốc và Bangladesh.