PSG đánh bại Bayern Munich sau màn rượt đuổi tỷ số kinh điển

Paris Saint-Germain đã có được niềm vui trọn vẹn ở lượt đi bán kết Champions League với chiến thắng siêu kịch tính 5-4 trước Bayern Munich.

Chiến thắng này giúp đoàn quân của huấn luyện viên Luis Enrique giành được đôi chút lợi thế nhưng họ chắc chắn sẽ phải đối mặt với áp lực không nhỏ trong cuộc tái đấu tại Allianz Arena.

Tại sân Công viên các Hoàng tử, trận "chung kết sớm" đã diễn ra hấp dẫn, kịch tính và khép lại với cái kết ít ai có thể nghĩ đến trước khi trận đấu diễn ra.

Harry Kane mở tỷ số cho Bayern trên chấm phạt đền ở phút 17 sau tình huống Luis Diaz bị phạm lỗi trong vòng cấm. Đây cũng là bàn thứ 54 của chân sút người Anh ở mùa này.

Tuy nhiên, PSG nhanh chóng đáp trả với hai bàn thắng liên tiếp của Khvicha Kvaratskhelia và Joao Neves để dẫn ngược 2-1 sau 33 phút thi đấu.

Michael Olise ghi bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 41 nhưng kịch tính được đẩy lên cao khi Ousmane Dembele sút phạt đền thành công ở phút 45+5 để giúp PSG dẫn 3-2.

Sang hiệp 2, PSG liên tiếp có 2 bàn thắng nữa của Kvaratskhelia và Dembele để tạo cách biệt 5-2. Tuy nhiên, Bayern đáp trả bằng hai pha lập công của Dayot Upamecano và Diaz để rút ngắn tỷ số xuống còn 4-5.

5-4 nghiêng về phía PSG trước Bayern Munich cũng là kết quả chung cuộc của trận bán kết lượt đi tại Công viên các Hoàng tử.

Kết quả này giúp PSG có trận thắng thứ 100 tại Champions League, qua đó trở thành câu lạc bộ Pháp đầu tiên chạm mốc này.

Luis Enrique trở thành huấn luyện viên chạm mốc 50 chiến thắng nhanh nhất lịch sử (chỉ sau 77 trận) và giúp PSG chấm dứt chuỗi 5 trận thua liên tiếp trước đối thủ xứ Bavaria.

Với 9 bàn thắng được ghi, đây cũng là lần đầu tiên một lượt trận bán kết Champions League có nhiều bàn thắng như vậy và là lần đầu cả hai đội cùng ghi 4 bàn trở lên.

Đáng chú ý, pha lập công của Dembele từ chấm 11m cũng đã giúp trận đấu này trở thành trận bán kết đầu tiên trong lịch sử có 5 bàn thắng trong hiệp 1./.

