Champions League: Barcelona và Liverpool bị loại khỏi cuộc chơi

Barcelona và Liverpool đã chính thức bị loại khỏi Champions League mùa này sau khi không thể đảo ngược tình thế ở tứ kết lượt về.

Trong chuyến làm khách tại Madrid, Barcelona thi đấu quyết tâm và nhanh chóng tạo sự khác biệt trước đội chủ nhà Atletico Madrid.

Ferran Torres tỏa sáng với đường chuyền thuận lợi cho Lamine Yamal ghi bàn mở tỷ số ở ngay phút thứ tư trước khi tự mình lập công nhân đôi cách biệt sau đó 20 phút.

Hai bàn thắng liên tiếp giúp Barcelona cân bằng tỷ số sau hai lượt trận, đồng thời có được tinh thần tốt hơn so với đội chủ nhà.

Tuy nhiên, đội bóng xứ Catalonia đã không giữ được điều đó khi để cho Atletico có bàn thắng rút ngắn 1-2 ở phút 31 của Ademola Lookman.

Kết quả này buộc Barcelona phải chơi tấn công để tìm kiếm thêm bàn thắng. Tuy nhiên, kịch bản lượt đi lại tái hiện khi Eric García bị truất quyền thi đấu khiến đoàn quân của Hansi Flick không thể tạo nên bất ngờ.

Với kết quả này, Atletico Madrid đã ghi tên mình vào bán kết Champions League mùa này với tổng tỷ số 3-2 trước Barcelona.

Ở trận đấu tại Anfield, Liverpool cũng được kỳ vọng sẽ có thể giành chiến thắng để tạo nên màn ngược dòng, nhưng cuối cùng đã phải nhận thất bại 0-2 trước Paris Saint-Germain.

Ousmane Dembélé ghi cả hai bàn thắng vào lưới The Kop để mang chiến thắng về cho nhà đương kim vô địch.

Với kết quả này, Liverpool đã phải nhìn Paris Saint-Germain thẳng tiến vào bán kết với thất bại chung cuộc 0-4.

Ghi tên mình vào vòng đấu tiếp theo, đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Luis Enrique sẽ là đội thắng ở cặp đấu giữa Bayern và Real Madrid./.

