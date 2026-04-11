Real Madrid tiếp tục không thắng, nguy cơ bị Barcelona bỏ xa 9 điểm

Real Madrid tiếp tục gây thất vọng khi chỉ giành được kết quả hòa 1-1 trong cuộc đón tiếp Girona ở trận đấu sớm vòng 31 La Liga.

Đây cũng là trận thứ ba liên tiếp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha không thắng ở hai đấu trường chính là La Liga và Champions League.

Kết quả này khiến Real Madrid tự làm khó mình trong cuộc với kình địch Barcelona trong cuộc đua đến ngôi vương mùa này.

Kền kền trắng hiện có 70 điểm, kém đội bóng xứ Catalonia đến 6 điểm trong khi thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Khoảng cách giữa hai đội sẽ tăng lên thành 9 điểm nếu Barcelona đánh bại Espanyol trên sân nhà Nou Camp vào đêm nay.

Ở trận đấu vừa kết thúc tại Bernabeu, Real Madrid vẫn ra sân đội hình mạnh với hàng loạt ngôi sao nhằm quyết tâm giành trọn 3 điểm.

Tuy nhiên, đoàn quân của Alvaro Arbeloa đã phải gặp nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành của Paulo Gazzaniga bên phía Girona.

Phải đến phút 51, hàng vạn cổ động viên tại Bernabeu mới có dịp ăn mừng với cú sút xa thành bàn mở tỷ số của Federico Valverde.

Nhưng niềm vui của Real Madrid chỉ diễn ra đúng 11 phút trước khi Thomas Lemar tung cú dứt điểm hiểm hóc, đánh bại Andriy Lunin để gỡ hòa 1-1 cho Girona.

Sau khi nhận bàn thua, các cầu thủ Real Madrid gia tăng tấn công với hy vọng có thêm bàn thắng nhưng đều bất lực.

Real Madrid thậm chí còn bị từ chối quả phạt đền gây tranh cãi sau khi Kylian Mbappe bị Victor Reis tác động chảy máu ở vùng mặt.

Hòa trận này, Real không chỉ đứng trước nguy cơ bị Barcelona bỏ xa mà còn không có sự chuẩn bị tốt nhất về tinh thần trước trận "đại chiến" Bayern Munich ở lượt về tứ kết Champions League./.

La Liga: Ngược dòng hạ Atletico, Real Madrid bám đuổi Barcelona Real Madrid giành chiến thắng quan trọng 3-2 trước Atletico Madrid ở trận cầu tâm điểm vòng 29, nhưng vẫn kém Barcelona 4 điểm trong cuộc đua đến ngôi vương La Liga.