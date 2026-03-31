Trực tiếp Việt Nam vs Malaysia: Lần đầu tiên "song sát" Xuân Son - Hoàng Hên xung trận

Tối 31/3, đội tuyển Việt Nam tiếp đón đối thủ Malaysia trên Sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình) ở lượt trận cuối vòng loại Asian Cup 2027.

Dù kết quả của trận đấu không ảnh hưởng đến cục diện bảng F (đội tuyển Việt Nam đã tạo khoảng cách 6 điểm với Malaysia trước lượt trận cuối), huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn quyết định tung ra sân đội hình tối ưu.

Đáng chú ý, sau màn ra mắt ấn tượng ở trận gặp Bangladesh, Hoàng Hên tiếp tục được nhà cầm quân người Hàn Quốc điền tên vào đội hình xuất phát, hỗ trợ cho chân sút Nguyễn Xuân Son.

Đây cũng là lần đầu tiên hai chân sút nhập tịch của đội tuyển Việt Nam cùng ra sân từ đầu. Gương mặt còn lại trên hàng công là chân sút đang có phong độ cao Nguyễn Hai Long.

Ở khu vực trung tuyến, huấn luyện viên Kim Sang-sik tiếp tục đặt niềm tin vào khả năng "giữ nhịp" của bộ đôi Hoàng Đức và Quang Hải. Hai vị trí chạy cánh lần lượt do Cao Pendant Quang Vinh và Trương Tiến Anh đảm nhận.

Trong khung gỗ, thầy Kim thực hiện sự thay đổi khi thủ môn Nguyễn Filip được lựa chọn bắt chính thay Đặng Văn Lâm. Bộ ba trung vệ của đội tuyển Việt Nam ở trận này gồm Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh và đội trưởng Duy Mạnh.

Đội hình ra sân của đội tuyển Việt Nam trận gặp Malaysia. (Ảnh: VFF)

Trước trận đấu, huấn luyện viên Kim Sang-sik khẳng định "Những Chiến binh Sao Vàng" sẽ quyết tâm giành chiến thắng để chứng minh sức mạnh bằng kết quả thuyết phục trên sân cỏ.

"Chúng tôi muốn giành chiến thắng, đồng thời đây cũng là cơ hội để tổng duyệt lực lượng và lối chơi cho các giải đấu phía trước. Toàn đội đã có sự chuẩn bị tốt và sẵn sàng cho trận đấu," nhà cầm quân người Hàn Quốc phát biểu trước trận đấu.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 31/3 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình), được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV7 và ứng dụng VTVGo./.

