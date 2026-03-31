Vòng loại Asian Cup: Việt Nam đối đầu Malaysia, xác định 3 cái tên cuối cùng

Trận cầu nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ nước nhà hôm nay (31/3) chính là màn so tài giữa Việt Nam và Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027.

Việt Nam đối đầu Malaysia

Trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia ở lượt cuối bảng F sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ trên sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình).

Đây chỉ là trận đấu mang tính thủ tục khi cục diện bảng F của vòng loại Asian Cup 2027 đã an bài sau án phạt của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) dành cho Malaysia.

Cụ thể, sau án phạt từ AFC, đội tuyển Việt Nam đã vươn lên ngôi đầu bảng F với 15 điểm và giành quyền đi tiếp, trong khi Malaysia chỉ còn 9 điểm (bị trừ 6 điểm ở hai trận gặp Nepal và Việt Nam) và đã bị loại.

Tuy nhiên, trận đấu này vẫn đang rất nóng khi mà cả hai đội đều muốn khẳng định chính mình sau những tranh cãi liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia thời gian qua.

Đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik quyết tâm giành chiến thắng để chứng minh sức mạnh bằng kết quả thuyết phục trên sân cỏ.

"Chúng tôi muốn giành chiến thắng, đồng thời đây cũng là cơ hội để tổng duyệt lực lượng và lối chơi cho các giải đấu phía trước. Toàn đội đã có sự chuẩn bị tốt và sẵn sàng cho trận đấu," huấn luyện viên Kim Sang-sik phát biểu trước trận đấu.

Để chuẩn bị cho mục tiêu này, đội tuyển Việt Nam cũng đã có màn chạy đà thuận lợi bằng chiến thắng đậm 3-0 trước Bangladesh ở trận đấu giao hữu trên sân Hàng Đẫy.

Bên kia chiến tuyến, Malaysia sẽ bước vào trận đấu này với khát khao chiến thắng khi họ cho rằng thất bại 0-3 trên bàn giấy không phản ánh đúng thực lực.

Cầu thủ Malaysia tập luyện trên sân Thiên Trường. (Ảnh: Công Luật/TTXVN)

"Mục tiêu của Malaysia luôn là chiến thắng," huấn luyện viên Peter Cklamovski của Malaysia nói. "Trong 12 năm qua, chúng tôi chưa thể thắng Việt Nam trên sân khách, và lần này toàn đội sẽ cố gắng thay đổi điều đó. Tôi tin đây sẽ là trận đấu hay nhất của Malaysia trong năm và chúng tôi sẽ giành chiến thắng."

Vì thế, cuộc chạm trán trên sân Thiên Trường vào lúc 19 giờ hôm nay chắc chắn không đơn thuần là một trận bóng mà còn là lời khẳng định vị thế của hai đội bóng.

Xác định ba đội cuối dự vòng chung kết Asian Cup 2027

Ngoài trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia, loạt cuối vòng loại Asian Cup 2027 cũng sẽ rất kịch tính với ba trận "sinh tử" quyết định những tấm vé cuối cùng dự vòng chung kết tại Saudi Arabia.

6 đội tuyển cạnh tranh cho 3 tấm vé đi tiếp có Tajikistan, Philippines, Thái Lan, Turkmenistan, Liban và Yemen. Cả 6 đội tuyển đều nắm quyền tự quyết cho "số phận" của mình.

Hai đội Philippines và Thái Lan đang nhận được sự cổ vũ rất lớn với kỳ vọng tiếp bước Indonesia, Singapore và Việt Nam đại diện khu vực Đông Nam Á tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất châu Á.

Trước lượt trận cuối bảng A, đội tuyển Philippines đang cùng có được 13 điểm như Tajikistan, nhưng xếp thứ 2 do kém hơn hiệu số bàn thắng bại (+10 so với +11).

Điều này đồng nghĩa với việc đội tuyển Philippines buộc phải giành chiến thắng trong trận đấu mang tính "sống còn" với Tajikistan.

Đây chắc chắn sẽ là nhiệm vụ không hề dễ dàng với "The Azkals" khi mà họ phải thi đấu trên sân của Tajikistan trong trận đấu vô cùng quan trọng này.

Tại bảng F, đội tuyển Thái Lan cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự Philippines. Đội bóng xứ chùa Vàng cùng có 12 điểm nhưng xếp thứ 2 sau Turkmenistan.

Thái Lan có hiệu số bàn thắng bại tốt gấp đôi đối phương (+10 so với +5), nhưng lại có thành tích đối đầu kém hơn khi để thua 1-3 trong chuyến làm khách trên sân Turkmenistan ở lượt đi.

Thái Lan buộc phải thắng

Như vậy, để có thể đến Saudi Arabia dự vòng chung kết, đội tuyển Thái Lan cũng buộc phải thắng. So với Philippines, Thái Lan có lợi thế hơn khi được thi đấu trên sân nhà ở cuộc chạm trán này.

Ở cặp đấu "sinh tử" còn lại, Liban đang có lợi thế so với Yemen khi có 13 điểm trong tay, nhiều hơn đối thủ cạnh tranh 2 điểm. Với khoảng cách này, đội tuyển Liban chỉ cần hòa là sẽ hoàn thành mục tiêu.

Trước đó, vòng chung kết đã xác định được 21 đội tham dự, gồm 18 đội dự vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á và 3 đội đã vượt qua vòng bảng (Syria, Singapore và Việt Nam)./.

