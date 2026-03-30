Trực tiếp Việt Nam vs Malaysia: "Song sát" Xuân Son - Hoàng Hên tái hợp ở Thiên Trường?

Tối 31/3, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón đối thủ Malaysia trên Sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình) ở lượt trận cuối vòng loại Asian Cup 2027.

"Sức nóng" của trận đấu đã giảm đi đáng kể bởi đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik sớm giành vé tham dự Vòng chung kết châu lục, sau khi đối thủ Malaysia bị xử thua 0-3 ở hai trận tại vòng loại, do sử dụng cầu thủ nhập tịch không đúng quy định.

Dù kết quả của trận đấu không còn mang nhiều ý nghĩa, người hâm mộ vẫn có lý do để chờ đợi màn thể hiện của "Những Chiến binh Sao Vàng" ở cuộc đối đầu trên sân Thiên Trường.

Trận giao hữu với đội tuyển Bangladesh hôm 26/3 vừa qua đã đánh dấu màn ra mắt của tiền đạo nhập tịch Đỗ Hoàng Hên (Hendrio) trong màu áo đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Ngôi sao sinh năm 1994 thi đấu năng nổ, tích cực di chuyển và phối hợp nhuần nhuyễn với các "vệ tinh" trên hàng công, tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm. Hoàng Hên chỉ thiếu một chút may mắn để có cho mình bàn thắng "mở tài khoản" trong màu áo tuyển Việt Nam.

Trong ngày Hoàng Hên gây ấn tượng, người đồng đội cũ của anh là tiền đạo Nguyễn Xuân Son lại khiến các cổ động viên hoài nghi bởi những bước di chuyển nặng nề và có phần "lạc nhịp" với các đồng đội sau khi vào sân từ băng ghế dự bị.

Xuân Son và Hoàng Hên chưa có sự kết hợp ăn ý ở trận đấu với Bangladesh. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Sau trận đấu, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã nhấn mạnh sẽ kiểm tra lại cân nặng của Xuân Son cũng như tiến độ hồi phục chấn thương của chân sút này để có kết luận chính xác nhất trước trận gặp Malaysia.

Trận đấu với Bangladesh chưa thể là "sân khấu" cho sự kết hợp của hai chân sút nhập tịch, tuy nhiên điều này có thể đến ở màn tiếp đón Malaysia trên sân Thiên Trường - nơi bộ đôi Xuân Son và Hoàng Hên từng trở thành "song sát" đưa Nam Định lên ngôi vô địch V-League.

"Ở trận đấu không còn đặt nặng kết quả, việc bố trí Xuân Son đá cặp cùng Hoàng Hên là dịp để thử nghiệm, định hình hàng công của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho những kế hoạch sắp tới. Khi trước mắt thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik là những đối thủ mạnh ở Vòng chung kết châu lục, sự kết hợp của hai chân sút nhập tịch sẽ là yếu tố cần thiết để tạo ra khác biệt lớn," bình luận viên Quang Huy nhận định.

Đồng quan điểm, chuyên gia Phan Anh Tú cũng cho rằng thầy Kim nên xếp Xuân Son đá cặp cùng Hoàng Hên ngay từ đầu ở trận gặp Malaysia, khi bộ đôi này đã có nhiều kinh nghiệm thi đấu ở sân Thiên Trường: "Xuân Son có thể chưa đạt được thể trạng tốt nhất, tuy nhiên khả năng dứt điểm của chân sút này vẫn là vượt trội so với những tiền đạo khác."

Dù kết quả của trận đấu không ảnh hưởng đến thứ hạng chung cuộc, chuyên gia Phan Anh Tú dự đoán đội tuyển Malaysia nhiều khả năng vẫn sẽ nhập cuộc với tinh thần "rực lửa" ở cuộc đọ sức trên sân Thiên Trường.

"Sau bê bối của 7 cầu thủ nhập tịch trái phép, Malaysia vẫn tiếp tục triệu tập thêm 13 cầu thủ nhập tịch khác ở đợt tập trung lần này, thể hiện rõ quyết tâm giành điểm của họ. Tuy nhiên, sự ăn ý của những tân binh này vẫn là dấu hỏi khi họ chưa có nhiều thời gian tập luyện cùng nhau. Tôi cho rằng kết quả trận đấu phụ thuộc nhiều vào khả năng kiểm soát tuyến giữa cũng như màn so tài của các trung vệ khi đối đầu các tiền đạo nhập tịch," chuyên gia Phan Anh Tú đánh giá.

Tâm lý của các cầu thủ Malaysia (áo vàng) bị ảnh hưởng sau án phạt xử thua 2 trận đấu ở vòng loại Asian Cup 2027. (Ảnh: VFF)

Nhận án phạt ngay trước lượt trận quyết định, Malaysia đang khao khát hướng đến chiến thắng để vượt qua "chấn thương" tâm lý và phần nào lấy lại hình ảnh của nền bóng đá nước nhà.

Tuy nhiên, phá "dớp" 12 năm không thắng Việt Nam (kể từ AFF Cup năm 2014) sẽ là bài toán khó với đoàn quân của huấn luyện viên Peter Cklamovski, đặc biệt khi "Hổ Mã Lai" không còn sự phục vụ của 7 cầu thủ nhập tịch trái phép.

Về phía chủ nhà, nhiều tuyển thủ Việt Nam cũng đang có động lực để "ghi điểm," từ những gương mặt dày dặn kinh nghiệm như Văn Hậu hay Đình Trọng..., đến các cầu thủ trẻ U23 như Nhật Minh hay Trung Kiên...

Cuộc đối đầu với Malaysia vì vậy ngoài yếu tố danh dự, sẽ là bước đệm quan trọng để tuyển Việt Nam hướng đến những kế hoạch dài hạn, như lời khẳng định của huấn luyện viên Kim Sang-sik trước thềm trận đấu: "Đây là cơ hội để tổng duyệt lực lượng và lối chơi cho các giải đấu phía trước. Toàn đội đã có sự chuẩn bị tốt và sẵn sàng, hy vọng đội tuyển Việt Nam có thể giành chiến thắng với tỷ số 2-0".

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV7 và ứng dụng VTVGo./.

Bảng xếp hạng Vòng loại Asian Cup 2027 trước lượt trận cuối. (Ảnh: VFF)

