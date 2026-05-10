Link xem trực tiếp U17 Việt Nam-U17 Hàn Quốc tại giải U17 châu Á

Vào lúc 23g hôm nay (10/5, theo giờ Việt Nam), U17 Việt Nam sẽ có trận đấu quan trọng với U17 Hàn Quốc ở lượt trận thứ 2 bảng C vòng chung kết U17 châu Á 2026.

Trận đấu này có tính chất quyết định rất lớn đến tấm vé vào tứ kết của cả U17 Việt Nam và U17 Hàn Quốc.

Trước màn so tài tại King Abdullah Sports City Training, U17 Việt Nam đang dẫn đầu bảng C với 3 điểm nhờ chiến thắng 1-0 trước U17 Yemen ở ngày ra quân.

Trong khi đó U17 Hàn Quốc xếp ngay sau với 1 điểm sau trận hòa nhọc nhằn trước U17 UAE.

Với cục diện hiện tại, U17 Việt Nam chỉ cần giành chiến thắng trước U17 Hàn Quốc là sẽ sớm ghi tên mình vào tứ kết U17 châu Á 2026, đồng thời giành luôn tấm vé tham dự giải U17 World Cup.

Tuy nhiên, đây chắc chắn là nhiệm vụ không hề dễ dàng với thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland khi mà U17 Hàn Quốc đang bị đẩy vào thế khó.

Với việc chỉ mới giành 1 điểm, U17 Hàn Quốc buộc phải thắng U17 Việt Nam trong trận này mới tránh được nguy cơ phải dừng bước ngay từ vòng bảng.

Điều này sẽ khiến cho trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Hàn Quốc hứa hẹn sẽ rất căng thẳng.

Trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Hàn Quốc được trực tiếp trên TV360./.

