Bốc thăm Asian Cup 2027: Đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng "tử thần"?

Lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết Asian Cup 2027 sẽ diễn ra vào 1 giờ ngày 10/5 tại Saudi Arabia. Sự kiện diễn ra tại Salwa Palace - công trình lịch sử nằm trong khu At-Turaif, Di sản Thế giới được UNESCO công nhận từ năm 2010.

Đây là lần đầu tiên Saudi Arabia đăng cai vòng chung kết Asian Cup. Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 7/1 đến 5/2/2027 tại 8 sân vận động thuộc ba thành phố Riyadh, Jeddah và Al Khobar. Trận khai mạc được tổ chức trên sân King Fahd Sports City với sức chứa khoảng 72.000 chỗ ngồi.

Vòng chung kết Asian Cup 2027 có sự tham dự của 24 đội tuyển quốc gia. Tính đến thời điểm này, giải đấu đã xác định được 23 đội gồm chủ nhà Saudi Arabia, Việt Nam, Singapore, Syria, Australia, Iraq, Iran, Uzbekistan, Qatar, UAE, Nhật Bản, Hàn Quốc, Oman, Palestine, Bahrain, Jordan, Trung Quốc, Indonesia, Tajikistan, Triều Tiên, Kuwait, Kyrgyzstan, Thái Lan.

Cái tên cuối cùng góp mặt ở giải đấu sẽ được xác định sau trận quyết đấu giữa Liban và Yemen ở vòng loại.

Tại giải đấu này, khu vực Đông Nam Á có đến 4 đại diện góp mặt, gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Singapore.

Theo bảng xếp hạng FIFA mới nhất, đội tuyển Việt Nam hiện đứng thứ 99 thế giới và nằm ở nhóm hạt giống số 3 tại lễ bốc thăm, cùng Bahrain, Thái Lan, Trung Quốc, Palestine và Tajikistan.

Nhóm hạt giống số 1 quy tụ những ứng viên vô địch hàng đầu như Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Saudi Arabia, Australia và Uzbekistan.

Trong khi đó, nhóm số 2 cũng sở hữu nhiều đối thủ đáng gờm gồm Qatar, Iraq, Jordan, UAE, Oman và Syria.

Ở nhóm số 4 có Indonesia, Singapore, Kyrgyzstan, Kuwait, Triều Tiên cùng đội thắng trong cặp đấu giữa Liban và Yemen.

Đối thủ tiềm tàng của tuyển Việt Nam

24 đội tuyển sẽ được chia vào 6 bảng đấu (mỗi bảng có 4 đội). Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 4 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng knock-out đầu tiên.

Với việc nằm trong nhóm hạt giống số 3, đội tuyển Việt Nam sẽ đối mặt với nhiều thách thức khi mà các đội thuộc nhóm hạt giống số 1 đều được đánh giá cao.

Đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik có nguy cơ rơi vào "bảng tử thần" nếu lá thăm may rủi gọi tên Qatar, Iraq, UAE hay Jordan (nhóm 2), cùng với đó là Triều Tiên (nhóm 4).

Bảng đấu của đội tuyển Việt Nam sẽ "dễ thở" hơn nếu như có sự góp mặt của Syria (nhóm 2), Singapore, Kuwait hoặc Kyrgyzstan (nhóm 4).

Rõ ràng, thử thách dành cho thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik và các học trò tại vòng chung kết Asian Cup 2027 chắc chắn không hề dễ dàng chút nào.

Tuy nhiên, với phong độ hiện tại, "các chiến binh Sao vàng" chắc chắn sẽ nhập cuộc với quyết tâm rất lớn trước mọi đối thủ, để giành kết quả tốt nhất.

Đáng chú ý, tại lễ bốc thăm chia bảng Asian Cup 2027, phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam và đội tuyển Việt Nam có huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik cùng Trưởng phòng các đội tuyển quốc gia Đoàn Anh Tuấn tham dự.

Trong khi đó, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn tham dự sự kiện với cương vị Ủy viên Thường vụ AFC, Chủ tịch Ủy ban Thi đấu AFC./.

