World Cup 2026: Atlanta cam kết ưu đãi người hâm mộ giữa lo ngại “chặt chém”

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, trong bối cảnh giá vé FIFA World Cup 2026 và chi phí đi lại tăng lên mức chưa từng thấy, Atlanta là thành phố đăng cai mới nhất của nước này cam kết sẽ giúp trải nghiệm trở nên dễ tiếp cận hơn với người hâm mộ.

Là một trong 11 thành phố ở Mỹ đăng cai giải đấu mùa Hè này, Sân vận động Atlanta (thường gọi Mercedes-Benz Stadium) của thành phố sẽ tổ chức 8 trận đấu, bao gồm một trận bán kết, đã cam kết giữ giá các dịch vụ bên trong sân, như đồ ăn và đồ uống, ở mức hợp lý cho khán giả.



Cụ thể sân vận động với sức chứa 75.000 chỗ ngồi, sẽ tổ chức 5 trận vòng bảng World Cup, bao gồm 2 trận của đội tuyển Tây Ban Nha (xếp hạng số 2 thế giới) vào ngày 15/6 (gặp đội tuyển Cabo Verde) và ngày 21/6 (gặp đội tuyển Saudi Arabia-Arập Xêút); một trận vòng 32 đội vào ngày 1/7; một trận vòng 16 đội vào ngày 7/7; và một trận bán kết danh giá vào ngày 15/7.

Mặc dù giá vé xem các trận của “ông lớn” Tây Ban Nha có thể lên tới hơn 600 USD/người - với vị trí xem tốt nhất khoảng 1.500 USD - và các vòng đấu loại trực tiếp còn đắt hơn, nhưng trải nghiệm bên trong sân vận động Atlanta dự kiến sẽ tương đối phải chăng.

Bên trong Centennial Olympic Park, công viên được thành phố Atlanta xây dựng để phục vụ cho Thế vận hội Mùa Hè 1996.

Mong muốn người hâm mộ bóng đá toàn cầu được trải nghiệm “lòng hiếu khách miền Nam” của thành phố, ông Arthur Blank, chủ sở hữu đội bóng bầu dục Atlanta Falcons, đội bóng đá Atlanta United và sân vận động Atlanta cho biết sẽ duy trì chính sách giá “Fan First” nổi tiếng của sân vận động cho sự kiện bóng đá lớn nhất thế giới, bao gồm: xúc xích 2 USD, bánh pretzel và bắp rang 2 USD, và nachos phô mai 3 USD; trong khi, một ly bia tươi nội địa cỡ nhỏ sẽ có giá 5 USD, thấp hơn một nửa so với tại nhiều sân vận động thể thao chuyên nghiệp khác.



Ngoài Atlanta, các thành phố khác ở Mỹ cũng đang cố gắng đối phó với tình trạng chi phí ngày càng đắt đỏ của giải đấu lớn nhất hành tinh này. Thành phố New York dự kiến tổ chức 5 sự kiện “Fan Fest” miễn phí kéo dài nhiều ngày, mỗi quận một sự kiện, bao gồm xem trực tiếp các trận đấu và ẩm thực địa phương.

Philadelphia tập trung vào chi phí di chuyển, đạt thỏa thuận cung cấp phương tiện đi lại miễn phí cho người hâm mộ rời sân Lincoln Financial Field thông qua hệ thống giao thông công cộng.

Thành phố Kansas cũng hỗ trợ vận chuyển, cung cấp xe buýt đưa đón trực tiếp từ “FIFA Fan Festival” hoặc từ 4 điểm gửi xe đến sân Arrowhead với giá 15 USD khứ hồi, hoặc gói đi lại không giới hạn giá 50 USD./.

