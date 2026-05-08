World Cup 2026: Vé VIP chung kết chạm mốc gần 33.000 USD

Ngày 8/5, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã tăng gấp 3 lần giá hạng vé cao nhất còn được mở bán cho trận chung kết World Cup 2026, lên mức 32.970 USD/vé cho trận đấu diễn ra ngày 19/7 tại sân MetLife ở bang New Jersey của Mỹ.



Theo hệ thống bán vé của FIFA, đây là các vé thuộc khu vực gần sân nhất. Trước đó, mức giá cao nhất cho loại vé này là 10.990 USD.



Giá vé các trận bán kết cũng ở mức rất cao, dao động từ khoảng 2.700 USD đến hơn 11.000 USD tùy trận đấu và vị trí chỗ ngồi. Trong khi đó, vé các trận vòng bảng của đội tuyển Mỹ cũng được niêm yết từ hàng trăm đến hàng nghìn USD.



Chủ tịch FIFA Gianni Infantino bảo vệ chính sách giá vé, cho rằng FIFA phải áp dụng “mức giá theo thị trường” trong bối cảnh ngành giải trí tại Mỹ phát triển mạnh và vé thường bị bán lại với giá cao hơn nhiều trên thị trường thứ cấp.



Trên nền tảng bán lại vé của FIFA, giá vé trận chung kết hiện dao động từ khoảng 8.970 USD đến gần 11,5 triệu USD.

FIFA cho biết không kiểm soát giá chào bán lại, song thu phí 15% đối với cả người mua và người bán trong mỗi giao dịch.



Cùng ngày, hai nghị sŨ đảng Dân chủ của bang New Jersey đã gửi thư yêu cầu FIFA giải trình về một số vấn đề gồm cơ chế định giá, số lượng vé chưa bán hết cũng như các khoản phí trên nền tảng bán lại vé./.

