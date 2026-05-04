HLV Kim Sang-sik vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Huấn luyện viên Kim Sang-sik cùng các cộng sự tại đội tuyển U22 Việt Nam đã vinh dự được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, ghi nhận những đóng góp nổi bật trong hành trình giành huy chương Vàng tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games 33) tổ chức tại Thái Lan năm 2025.

Theo thông tin từ Bộ Thể thao, Văn hóa và Du lịch, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã ký Quyết định số 780/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 cá nhân của Đội tuyển U22 Việt Nam.

Quyết định nêu rõ, tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 cá nhân có thành tích huấn luyện, chỉ đạo các vận động viên đội tuyển bóng đá nam U22 quốc gia thi đấu xuất sắc giành huy chương Vàng tại SEA Games 33 gồm ông Kim Sang-sik (Quốc tịch Hàn Quốc), huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nam U22 Quốc gia; các ông Yoon Dong Hun (Quốc tịch Hàn Quốc), Lee Jung Soo (Quốc tịch Hàn Quốc), Lee Woon Jae (Quốc tịch Hàn Quốc) đảm nhận vị trí trợ lý huấn luyện viên Đội tuyển Bóng đá nam U22 Quốc gia.

Tại SEA Games 33, U22 Việt Nam với lực lượng trẻ trung dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Sang-sik đã được chuẩn bị kỹ lưỡng và nhanh chóng khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu.

Ngay từ vòng bảng, đội tuyển U22 Việt Nam đã thể hiện phong độ ổn định khi lần lượt vượt qua các đối thủ như U22 Lào (2-1) và U22 Malaysia (2-0), qua đó giành ngôi nhất bảng với thành tích toàn thắng.

Bước vào bán kết, "các chiến binh Sao vàng" chạm trán U22 Philippines - đội bóng đã giành ngôi đầu ở bảng đấu có sự góp mặt của U22 Indonesia và U22 Myanmar.

Ở trận đấu đó, dù gặp không ít trở ngại, các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn biết cách kiểm soát thế trận và giành chiến thắng 2-0 ở những phút cuối do công Lê Văn Thuận và Nguyễn Thanh Nhàn, qua đó ghi tên mình vào trận chung kết.

Trận đấu cuối cùng gặp U22 Thái Lan diễn ra kịch tính đúng với tính chất của một “trận cầu đinh” khu vực. Dù bị dẫn trước hai bàn nhưng với và sự kiên định, U22 Việt Nam đã từng bước lấy lại thế trận và gỡ hòa 2-2 trong thời gian chính thức.

Bước sang hiệp phụ, bản lĩnh cùng nền tảng thể lực vượt trội giúp đội bóng áo đỏ ghi bàn quyết định của Thanh Nhàn, ấn định chiến thắng chung cuộc 3-2 để giành Huy chương Vàng đầy kịch tính.

Chức vô địch SEA Games 33 không chỉ là thành quả của một giải đấu thành công mà còn cho thấy sự trưởng thành rõ rệt của lứa cầu thủ trẻ Việt Nam. Với lối chơi kỷ luật, tinh thần thi đấu kiên cường và sự chuẩn bị bài bản, U22 Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế của mình tại đấu trường khu vực, đồng thời tạo nền tảng tích cực cho những mục tiêu lớn hơn trong tương lai.

Ngay sau thành công ấn tượng tại Thái Lan, huấn luyện viên Kim Sang-sik tiếp tục dẫn dắt U23 Việt Nam đã thi đấu xuất sắc ở giải U23 châu Á 2026, mang về tấm huy chương đồng./.

