AFC nói gì về U17 Việt Nam trước thềm vòng chung kết U17 châu Á 2026?

Đội tuyển U17 Việt Nam đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi bước vào vòng chung kết U17 châu Á 2026.

AFC đánh giá cao U17 Việt Nam

U17 châu Á 2026 sẽ diễn ra từ ngày 5-22/5 tại Saudi Arabia, với sự góp mặt của 15 đội tuyển (U17 Triều Tiên rút lui), được chia vào 4 bảng đấu.

Theo phân bổ của FIFA, châu Á có tổng cộng 9 suất dự U17 World Cup, bao gồm cả đội chủ nhà Qatar. Như vậy, hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào tứ kết, đồng thời đoạt vé dự U17 World Cup. Trong trường hợp đội Qatar (chủ nhà U17 World Cup) vượt qua vòng bảng, suất còn lại sẽ thuộc về đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Đây được xem là cơ hội lớn để đoàn quân của huấn luyện viên Cristiano Roland trở thành 1 trong những cái tên đại diện cho châu Á tham dự ngày hội lớn.

Tại vòng chung kết năm nay, đội tuyển U17 Việt Nam nằm chung bảng C với U17 Hàn Quốc, U17 Yemen và U17 UAE.

U17 Việt Nam chỉ cần vượt qua vòng bảng là sẽ hoàn thành nhiệm vụ này. Trong trường hợp U17 Qatar vượt qua vòng bảng, U17 Việt Nam vẫn có hy vọng giành vé tham dự World Cup nếu trở thành đội thứ ba có thành tích tốt nhất.

Trước giải đấu này, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đánh giá khá cao U17 Việt Nam với bình luận: “U17 Việt Nam thể hiện quyết tâm lớn khi thi đấu vô cùng ấn tượng ở vòng loại, nơi họ đã toàn thắng 5 trận, ghi 30 bàn và không để thủng lưới để tiến vào vòng chung kết."

AFC cũng thống kê thành tích ấn tượng của U17 Việt Nam với 9 lần lọt vào vòng chung kết giải U17 châu Á, trong đó thành tích tốt nhất là giành quyền vào bán kết ở giải đấu năm 2000.

Tuy nhiên, AFC đánh giá bảng C là bảng đấu cân bằng và giàu cạnh tranh. U17 Hàn Quốc vẫn được xem là ứng viên hàng đầu khi từng 2 lần vô địch và liên tiếp vào bán kết trong 3 kỳ gần nhất.

Trong khi đó, hai đối thủ còn lại của U17 Việt Nam là U17 Yemen và U17 UAE cũng được đánh giá không dễ bị đánh bại.

U17 Việt Nam nỗ lực hướng đến chiến thắng

Theo lịch thi đấu, U17 Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình chinh phục tấm vé dự World Cup bằng màn chạm trán U17 Yemen vào lúc 0g sáng 7/5.

Tiếp đó, "các chiến binh Sao vàng" đối đầu U17 Hàn Quốc vào lúc 23h ngày 10/5). U17 Việt Nam sẽ khép lại vòng bảng bằng trận đấu với U17 UAE vào lúc 0g sáng 14/5.

Với tính chất căng thẳng, mỗi trận đấu của U17 Việt Nam đều mang ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành quyền đi tiếp.

Vì thế, chiều 2/5, U17 Việt Nam đã bước vào buổi tập đầu tiên tại Jeddah, chính thức khởi động giai đoạn chuẩn bị trực tiếp cho trận ra quân tại vòng chung kết U17 châu Á 2026.

"Buổi tập đầu tiên có ý nghĩa làm quen với sân bãi, trái bóng và tốc độ thi đấu. Tôi hài lòng với tinh thần nỗ lực của các cầu thủ, các em luôn sẵn sàng để đạt trạng thái tốt nhất cho giải đấu," huấn luyện viên Cristiano Roland chia sẻ ở buổi tập. "Chúng tôi hiểu rằng vòng chung kết U17 châu Á là một cấp độ cao hơn nhiều, cạnh tranh hơn nhiều, nên cần chuẩn bị một cách tích cực nhất để các em đạt 100% phong độ."

Vị "thuyền trưởng" người Brazil cũng cho biết ban huấn luyện sẽ tập trung củng cố các nội dung chuyên môn trọng tâm, bao gồm tổ chức lối chơi khi có bóng, khả năng bọc lót trong phòng ngự cũng như hiệu quả dứt điểm.

"Chúng tôi vẫn còn những điểm cần cải thiện, đặc biệt là các chuyển động chiến thuật và khả năng dứt điểm. Điều tích cực là các em đều nhận thức rõ những vấn đề cần cải thiện," ông Cristiano Roland cho biết.

U17 Việt Nam trong buổi tập đầu tiên tại Saudi Arabia. (Nguồn: VFF)

Nhắc lại bài học từ vòng chung kết U17 châu Á 2025, vị huấn luyện viên này nhấn mạnh sự cần thiết của việc duy trì sự tập trung và tận dụng tối đa từng cơ hội trong thi đấu.

"Ở giải đấu trước, chúng tôi đã cố gắng trong từng trận, nhưng kết quả là ba trận hòa khiến đội không thể đi tiếp. Đó là bài học lớn mà tôi luôn nhắc các cầu thủ: không được lãng phí bất kỳ thời điểm nào trên sân và phải nỗ lực tối đa để hướng tới chiến thắng. Lứa cầu thủ hiện tại có khả năng tấn công tốt, thể hiện qua số bàn thắng ghi được trong thời gian qua. Tuy nhiên, sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự vẫn là yếu tố then chốt. Chúng tôi đặt mục tiêu giành kết quả tốt nhất trong từng trận đấu để có thể vượt qua vòng bảng," ông Cristiano Roland khẳng định./.

