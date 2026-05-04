Thắng kịch tính Liverpool, M.U chính thức có vé dự Champions League

Manchester United thi đấu thăng hoa để giành chiến thắng kịch tính 3-2 trước Liverpool ở trận cầu tâm điểm vòng 35 Premier League.

Tại Old Trafford, Quỷ đỏ chính là đội khởi đầu hoàn hảo để vươn lên dẫn trước 2-0 chỉ sau 14 phút thi đấu, nhờ các pha lập công của Matheus Cunha và Benjamin Šeško.

Trận đấu càng trở nên kịch tính khi Dominik Szoboszlai và Cody Gakpo tận dụng sai lầm của M.U để liên tiếp ghi bàn gỡ hòa 2-2 trong thời gian đầu hiệp 2.

Những bàn thắng liên tiếp đến với The Kop khiến cho trận đấu càng trở nên hấp dẫn với những tình huống "ăn miếng, trả miếng" được hai đội tạo ra.

Phải đến phút 77, "số phận" của trận đấu mới được định đoạt khi Kobbie Mainoo tung cú sút chìm hiểm hóc đánh bại thủ thành Freddie Woodman, ấn định chiến thắng 3-2 cho Manchester United.

Kết quả này giúp đội chủ sân Old Trafford lần đầu tiên sau tròn một thập kỷ mới lại thắng Liverpool hai lần trong một mùa giải Ngoại hạng Anh.

Nhưng quan trọng hơn, trận thắng này giúp cho đoàn quân của Michael Carrick vững vàng ở vị trí thứ 3 với 64 điểm, hơn đội đứng thứ 6 đến 12 điểm, qua đó chính thức trở lại sân chơi Champions League.

Trong khi đó, Liverpool xếp thứ 4 với 58 điểm và vẫn rộng cửa giành suất dự Champions League mùa tới do đang hơn đội đứng thứ 6 Bournemouth đến 6 điểm trong khi mùa giải chỉ còn 3 vòng đấu.

Cũng ở loạt trận này, Tottenham đã tạm thoát khỏi nhóm xuống hạng khi có chiến thắng 2-1 trên sân Aston Villa nhờ các bàn thắng của Conor Gallagher và Richarlison.

Kết quả này giúp Tottenham có được 37 điểm, đẩy West Ham United xuống vị trí thứ 18 với 1 điểm nhiều hơn./.

