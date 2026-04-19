Premier League: Đánh bại Chelsea, M.U tiến gần vé dự Champions League

Manchester United đã tìm lại niềm vui sau trận thua sốc Leeds United bằng chiến thắng 1-0 trước Chelsea tại vòng 33 Premier League.

Matheus Cunha trở thành người hùng của Quỷ đỏ với pha lập công ở phút 43 để khiến Chelsea phải nhận trái đắng ngay tại Stamford Bridge.

Kết quả này giúp đoàn quân của huấn luyện viên Michael Carrick có trong tay 58 điểm để đòi lại vị trí thứ 3 Premier League từ Aston Villa.

Quan trọng hơn, Manchester United đang tiến rất gần đến tấm vé tham dự đấu trường Champions League mùa tới.

Trái ngược với M.U, Chelsea hiện vẫn đang đứng vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với 48 điểm, hụt hơi so với các đối thủ trong cuộc đua top 5.

The Blues thậm chí còn có thể phải chia tay vị trí thứ 6 sau vòng 33 nếu như Everton hoặc Sunderland thắng ở vòng này.

Ở cuộc đua tránh suất xuống hạng, Tottenham tiếp tục gây thất vọng khi đánh rơi chiến thắng đầy đáng tiếc trong cuộc tiếp đón Brighton.

Tottenham hai lần dẫn trước và tiến gần đến trận thắng đầu tiên trong năm 2026 ở Premier League, nhưng đã để cho đội khách gỡ hòa 2-2 chung cuộc ở phút 90+5.

Trận hòa này khiến Tottenham tiếp tục đứng trong nhóm "cầm đèn đỏ" với 31 điểm, kém vị trí an toàn mà West Ham nắm giữ đúng 1 điểm.

Trong khi đó, Wolves chỉ còn cách ngày phải chính thức chia tay Premier League đúng 1 vòng đấu sau trận thua 0-3 trước Leeds United.

Wolves hiện mới chỉ có 17 điểm sau 33 vòng đấu, kém West Ham đến 15 điểm và sẽ phải xuống hạng nếu như West Ham (32 điểm) chiến thắng ở vòng này./.

