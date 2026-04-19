Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi năng lượng, hướng tới mục tiêu Net Zero

Tại Hội nghị Cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng 0 (AZEC) Plus, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định phát triển năng lượng tái tạo và chuyển đổi xanh là ưu tiên chiến lược trong giai đoạn tới.

Việt Nam đang đẩy mạnh lộ trình chuyển đổi xanh nhằm hiện thực hóa cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050.

Việt Nam tập trung thúc đẩy các nguồn năng lượng sạch như điện gió, điện mặt trời, đồng thời cải cách chính sách nhằm thu hút đầu tư quốc tế vào lĩnh vực này. Các chương trình chuyển dịch năng lượng công bằng (JETP) tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong huy động nguồn lực tài chính và công nghệ cho quá trình giảm phát thải.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, xây dựng thị trường carbon và khuyến khích doanh nghiệp tham gia giảm phát thải. Việc triển khai đồng bộ các giải pháp được kỳ vọng giúp Việt Nam vừa đảm bảo an ninh năng lượng, vừa đáp ứng các cam kết quốc tế về biến đổi khí hậu.

Giới chuyên gia nhận định, giai đoạn 2026–2030 sẽ mang tính quyết định, khi Việt Nam chuyển từ cam kết sang hành động cụ thể, đòi hỏi sự tham gia mạnh mẽ của cả khu vực công và tư nhân trong tiến trình hướng tới Net Zero./.