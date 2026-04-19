Trung ương Đoàn quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Ngày 19/4, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với gần 500 đại biểu tham gia trực tiếp, kết nối trực tuyến tới hơn 40 điểm cầu cấp tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc và các đơn vị sự nghiệp thuộc Trung ương Đoàn tại khu vực miền Trung, miền Nam; tới 4.094 điểm cầu đoàn cấp xã, phường, đặc khu, đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, với sự tham dự của 156.922 cán bộ Đoàn các cấp.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết cho biết, đối với tổ chức Đoàn và tuổi trẻ Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng không chỉ là văn kiện chính trị có ý nghĩa định hướng lớn, mà còn đặt ra yêu cầu rất cụ thể về trách nhiệm hành động.

Đó là trách nhiệm của tuổi trẻ trong học tập, lao động, sáng tạo, lập thân, lập nghiệp, làm chủ khoa học công nghệ, xung kích trong chuyển đổi số, tham gia xây dựng văn hóa, con người Việt Nam thời đại mới, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ cơ sở.

Nhận thức rõ ý nghĩa đó, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã ban hành kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng với yêu cầu phải tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, quan trọng trong toàn Đoàn; gắn việc học tập, quán triệt với xây dựng chương trình hành động với nhiệm vụ công tác của từng cấp bộ Đoàn, từng địa phương và đơn vị; đảm bảo thực hiện hiệu quả, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Viết Thông, nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương, truyền đạt chuyên đề “Những nội dung cốt lõi và điểm mới nổi bật trong các văn kiện Đại hội XIV của Đảng”; Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết quán triệt chuyên đề “Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.”

Trong đó, Chương trình hành động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng được xác lập gồm 7 chương trình, 105 nhóm nội dung, giải pháp và 16 chỉ tiêu, bám sát và cụ thể hóa những quan điểm, chủ trương, tầm nhìn đã được Đại hội Đảng toàn quốc xác định, nhằm thống nhất về nhận thức và hành động của các cấp bộ Đoàn trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, góp phần sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

Các nội dung trọng tâm của Chương trình hành động được quán triệt tại hội nghị bao gồm: tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, lòng yêu nước, khát vọng cống hiến cho thanh thiếu nhi; đẩy mạnh học tập, quán triệt Nghị quyết gắn với kiểm tra, đánh giá kết quả học tập trên nền tảng số; phát triển các công cụ AI và nền tảng số phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục; củng cố, phát triển Ứng dụng Thanh niên Việt Nam; nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội, các câu lạc bộ lý luận trẻ.

Chương trình cũng đặt ra mục tiêu trong năm 2026 bảo đảm 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên được học tập, quán triệt Nghị quyết và ít nhất 80% thanh niên được tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Chương trình hành động xác định nhiều nội dung lớn gắn với yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới như: phát huy vai trò tiên phong của thanh niên trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, khởi nghiệp, lập nghiệp và phát triển nguồn nhân lực trẻ; huy động thanh niên tham gia phát triển xã hội bền vững, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thanh thiếu niên trong nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh; chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng và bảo vệ trẻ em, thiếu niên, nhi đồng; nâng cao hiệu quả công tác quốc tế thanh niên, chủ động hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng.

Chiều cùng ngày, các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc tiếp tục tổ chức Hội nghị quán triệt cấp tỉnh về Chương trình hành động của tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; Chương trình hành động của Đoàn cấp tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh và các nội dung khác liên quan đến Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Theo Kế hoạch, việc học tập, quán triệt sẽ tiếp tục được triển khai tới cấp cơ sở trong tháng 4/2026./.

