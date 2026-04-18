TP Hồ Chí Minh: Hơn 29.590 tỷ đồng xây tổ hợp Quảng trường, Trung tâm Hành chính

Sáng 18/4, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tại Kỳ họp thứ 2 (kỳ họp chuyên đề) đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Quảng trường trung tâm Thành phố và Trung tâm hành chính Thành phố với tổng dự toán khoảng 29.591 tỷ đồng.

Dự án được xây dựng tại vùng lõi Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh) trong 3 năm (2026-2028) và được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng-chuyển giao (BT), kết hợp thanh toán bằng quỹ đất và ngân sách nhà nước; trong đó giá trị thanh toán bằng quỹ đất tương ứng khoảng 22.136 tỷ đồng, giá trị thanh toán bằng ngân sách thành phố tương ứng khoảng 7.455 tỷ đồng.

Quảng trường trung tâm thành phố và Trung tâm hành chính thành phố sẽ là tổ hợp Trung tâm Hành chính-chính trị mới, hiện đại, tập trung của Thành phố Hồ Chí Minh, phục vụ nhu cầu làm việc cho khoảng 8.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Trung tâm hành chính-chính trị; phục vụ 1.500 đến 2.000 lượt công dân và đại diện doanh nghiệp mỗi ngày thông qua hệ thống một cửa hiện đại.

Cùng đó, dự án cũng xây dựng Trung tâm Hội nghị-Biểu diễn dự kiến khoảng 2.000 chỗ ngồi phục vụ tổ chức các sự kiện văn hóa và sự kiện cộng đồng; Quảng trường trung tâm thành phố đáp ứng yêu cầu tổ chức các sự kiện kinh tế, chính trị, xã hội quan trọng của Thành phố Hồ Chí Minh; không gian cảnh quan công trình công cộng và các công trình biểu tượng như cụm công trình tượng đài Thống nhất, đài phun nước, khán đài.

Các đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhất trí cho rằng sau hợp nhất, với 8.000 công chức, viên chức của thành phố hiện đang tập trung làm việc tại các trụ sở cơ quan hiện hữu của Thành phố Hồ Chí Minh trước đây, gây quá tải cục bộ trong việc bố trí không gian làm việc, gây khó khăn trong việc nâng cấp hệ thống quản lý, ứng dụng khoa học công nghệ.

Chính vì vậy, việc đầu tư xây dựng Trung tâm hành chính mới của thành phố là rất cần thiết, cấp bách, đáp ứng yêu cầu thực tế của Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay và tương lai.

Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trình bày tóm tắt các Tờ trình của Ủy ban Nhân dân Thành phố trình tại Kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân Thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Theo ông Nguyễn Công Vinh - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, xây dựng Tổ hợp Trung tâm hành chính-chính trị mới hiện đại, tập trung, đáp ứng yêu cầu bố trí trụ sở làm việc cho các cơ quan, góp phần sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; sử dụng hiệu quả quỹ đất đô thị và tạo điều kiện để tái bố trí, khai thác các trụ sở hiện hữu cho các mục đích công cộng, dịch vụ đô thị phù hợp theo quy hoạch.

Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công thông qua việc tổ chức bộ máy hành chính tập trung; tạo điều kiện để người dân và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận, thực hiện các thủ tục hành chính theo quy trình thống nhất, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, bảo đảm tính minh bạch và hiệu quả.

Bên cạnh đó, Dự án sẽ góp phần phát triển hệ thống không gian xanh và không gian công cộng, bảo đảm các chỉ tiêu về cây xanh, mặt nước và cảnh quan, tạo môi trường sinh thái hài hòa, nâng cao chất lượng không gian công cộng phục vụ cộng đồng; hình thành không gian kiến trúc-nghệ thuật có chất lượng, tạo điểm nhấn cảnh quan, góp phần phát huy các giá trị văn hóa, nghệ thuật và bản sắc của Thành phố Hồ Chí Minh là tâm điểm nghệ thuật của Thành phố; là không gian giao thoa đặc sắc giữa chính trị và văn hóa, địa điểm ưu tiên tổ chức các sự kiện, lễ hội và hoạt động cộng đồng quy mô lớn, góp phần định vị bản sắc và nâng tầm vị thế của đô thị./.

