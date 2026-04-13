Thành phố Hồ Chí Minh gỡ “nút thắt” về cơ chế, hạ tầng giao thông

Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh những tháng đầu năm 2026 tăng trưởng tích cực; GRDP quý 1/2026 tăng 8,27%, cao nhất so với cùng kỳ từ 10 năm trở lại đây.

Tuy nhiên, lãnh đạo thành phố thẳng thắn nhìn nhận “khởi đầu tốt nhưng chưa đủ” và muốn đạt tăng trưởng hai con số, thành phố phải hành động khác biệt, quyết liệt và hiệu quả hơn.

Tạo sự thông suốt, thống nhất trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng

Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, hết quý 1/2026 vẫn còn hơn 42%, tương ứng 95 đơn vị, địa phương chưa xây dựng kế hoạch thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố; còn hơn 36,9%, tương ứng 62 xã, phường chưa ban hành quyết định cập nhật, điều chỉnh chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2026.

Tính riêng số lượng nhiệm vụ trong chương trình công tác phải hoàn thành trong quý 1 chỉ đạt tỷ lệ 32,6% (tương ứng 29/89 nhiệm vụ).

Đánh giá tình hình kinh tế-xã hội quý 1/2026, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng công tác quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện mục tiêu tăng trưởng của thành phố chưa thực sự thông suốt, thống nhất từ thành phố đến cơ sở; và việc chuyển hóa, thực thi chỉ đạo của thành phố thành chương trình, kế hoạch, kết quả cụ thể ở một số nơi còn chậm, thiếu quyết liệt.

Có những hồ sơ chuyển đi chuyển lại nhiều lần nhưng không được giải quyết dứt điểm; làm kéo dài thời gian giải quyết, ảnh hưởng tiến độ chung và làm giảm hiệu quả chỉ đạo, điều hành.

Trong quý 2/2026, Thành phố Hồ Chí Minh ưu tiên đẩy mạnh các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh đầu tư công và phát triển hạ tầng; kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số, phấn đấu tăng trưởng cả quý trên 11%.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng quý 2, tạo sức bật cho các quý còn lại của năm, Thành phố Hồ Chí Minh xác định quyết liệt thực hiện các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công; tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc, tồn đọng về đất đai, thủ tục, giải phóng mặt bằng để kịp thời phục vụ triển khai các dự án đầu tư, nhất là các dự án, công trình trọng điểm, quy mô lớn.

Đồng thời, thành phố ưu tiên phát triển các động lực tăng trưởng mới như kinh tế số, kinh tế xanh, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển năng lượng sạch, trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do.

Tiến sỹ Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm 2026 từ 10-11%, áp lực lên các quý sau là rất lớn, trong đó quý 2 là giai đoạn then chốt để tạo bứt phá.

Theo ông Trương Minh Huy Vũ, một trong những động lực quan trọng để giúp thành phố tăng tốc phát triển trong thời gian tới là tận dụng động lực thể chế từ việc phát huy các nghị quyết của Quốc hội về các cơ chế, chính sách đặc thù, phát triển đường sắt đô thị, xây dựng trung tâm tài chính quốc tế… để giúp khai thông nhanh các cơ chế về ngân sách, thuế, đầu tư, tài chính và khoa học công nghệ.

Để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong quý 2 và thời gian tới, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu các đơn vị tập trung hoàn thành các nhiệm vụ được phân công, chấn chỉnh dứt điểm tình trạng quán triệt không tới nơi, cụ thể hóa không đầy đủ, tổ chức thực hiện thiếu thông suốt từ thành phố đến cơ sở.

Đến ngày 15/4/2026, tất cả sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố phải hoàn thiện và ban hành kế hoạch thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số theo phân công; ban hành quyết định cập nhật, điều chỉnh chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2026, bảo đảm 6 rõ (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ thẩm quyền).

Gỡ “điểm nghẽn” hạ tầng giao thông

Tập trung huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển; trong đó tập trung triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm, nhất là giao thông, đô thị, chống ngập; đẩy nhanh công tác lập quy hoạch, phát triển nhà ở xã hội, chỉnh trang đô thị…, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của quý 2/2026 được nêu ra tại Hội nghị Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 5 (nhiệm kỳ 2025-2030) mới đây.

Phối cảnh depot của tuyến metro Bến Thành-Cần Giờ. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, hạ tầng giao thông của thành phố hiện nay chưa theo kịp tốc độ đô thị hóa và gia tăng phương tiện sau hợp nhất, trong khi hệ thống vận tải hành khách công cộng với sức chở lớn chưa hình thành đồng bộ, hiện mới chỉ có một tuyến đường sắt đô thị (metro Bến Thành-Suối Tiên).

Tính đến tháng 3/2026, Thành phố Hồ Chí Minh đang quản lý gần 13 triệu phương tiện giao thông, so với dân số trên 14 triệu người.

Trên toàn thành phố ghi nhận còn 22 điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông và 9 điểm thường xuyên xảy ra ùn tắc, kẹt xe nghiêm trọng; đặc biệt tại địa bàn các quận nội thành Thành phố Hồ Chí Minh trước đây, nhiều tuyến đường trung tâm thành phố, tuyến đường cửa ngõ, sân bay Tân Sơn Nhất, cảng Cát Lái, các tuyến quốc lộ 13, 22, 50, 51…

Sở Xây dựng cho biết cần triển khai đồng bộ cả giải pháp công trình và phi công trình để xử lý căn cơ bài toán giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đề xuất của Sở Xây dựng, trong giai đoạn 2026-2030, thành phố sẽ tập trung thực hiện 125 công trình, dự án giao thông trọng điểm, cấp bách; bao gồm xây dựng 53 dự án cấp bách chống kẹt xe, 7 cầu vượt thép ở các nút giao lớn, 7 công trình xây dựng bến bãi phục vụ vận tải đường bộ.

Qua đó từng bước kéo giảm tình trạng ùn tắc, tăng khả năng lưu thông, góp phần đồng bộ hạ tầng giao thông toàn thành phố, nâng cao năng lực kết nối vùng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại ngày càng gia tăng của người dân, phục vụ tăng trưởng du lịch, phát triển kinh tế.

Trước mắt, Thành phố Hồ Chí Minh đang chuẩn bị các điều kiện để tổ chức khởi công, khánh thành một loạt công trình, dự án giao thông, hạ tầng trọng điểm chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4 và 1/5/2026).

Thành phố tổ chức động thổ 7 dự án gồm Cao tốc đô thị Hồ Tràm-Cảng hàng không quốc tế Long Thành; khu vực cảng Nhà Rồng-Khánh Hội và mở rộng Khu di tích, Bảo tàng Hồ Chí Minh-Chi nhánh Thành phố; trung tâm hành chính mới và công viên cảnh quan tại hồ trung tâm Thủ Thiêm; tuyến đường sắt đô thị số 2, đoạn metro Bến Thành-Thủ Thiêm; cảng Cái Mép Gemadept – Terminal Link (giai đoạn 2); cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ và cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.

Nút giao thông An Phú. (Nguồn: TTXVN)

Đáng chú ý, dịp 30/4 năm nay thành phố cũng hoàn thành hạng mục nhánh cầu N3 thuộc dự án xây dựng nút giao thông An Phú, một trong những nút giao có quy mô lớn nhất trên địa bàn thành phố, ở khu vực cửa ngõ cảng Cát Lái và kết nối cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây.

Song song đó, thành phố cũng khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, thủ tục, khởi công tuyến đường sắt Thủ Thiêm-Long Thành trước ngày 30/6/2026.

Theo ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, vướng mắc lớn nhất, nút thắt của nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hiện vẫn là khâu giải phóng mặt bằng.

Để đảm bảo tiến độ khởi công các dự án đúng kế hoạch, Sở Xây dựng kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các địa phương nơi các dự án đi qua cần quyết liệt hơn nữa trong việc vận động người dân bàn giao mặt bằng.

Đồng thời, các sở, ngành liên quan cần phối hợp chặt chẽ để đẩy nhanh thủ tục giải ngân vốn, không để xảy ra tình trạng chậm trễ do thủ tục hành chính.

Để góp phần gỡ “điểm nghẽn” về hạ tầng giao thông, bên cạnh việc khơi thông các nguồn lực về cơ chế, chính sách, nguồn vốn và tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, Thành phố Hồ Chí Minh cũng xác định sẽ tập trung triển khai các dự án theo thứ tự ưu tiên một cách khoa học, gắn với khả năng cân đối nguồn lực, làm rõ nhu cầu đầu tư, tập trung cho các dự án có tác động trực tiếp đến việc giảm kẹt xe tại khu vực trung tâm thành phố, các dự án với tính chất cấp bách phải thực hiện ngay./.

