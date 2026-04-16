Tăng trưởng kinh tế An Giang dẫn đầu Đồng bằng sông Cửu Long

Quý 1/2026, tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của tỉnh An Giang đạt 7,8%, đứng đầu vùng Đồng bằng sông Cửu Long, với những dấu ấn đậm nét trên bản đồ kinh tế-xã hội cả nước.

Bước vào năm 2026, An Giang triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội với việc tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng nhấn mạnh, với phương châm “6 rõ,” Ủy ban Nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành tỉnh và địa phương; xây dựng các đề án, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và các kịch bản tăng trưởng kinh tế trên các lĩnh vực, thúc đẩy tăng trưởng 3 khu vực kinh tế (khu vực I, II, III).

Đồng thời, An Giang đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên đảo Phú Quốc phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027. Cơ cấu kinh tế của tỉnh tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 40,69%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 15,10%; khu vực dịch vụ chiếm 39,61%. Đây là nền tảng vững chắc để tỉnh tự tin hướng tới mục tiêu tăng trưởng cả năm 10,71%.

Các mô hình trồng dưa lưới trong nhà kính áp dụng công nghệ tưới nước nhỏ giọt mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhiều nông dân của tỉnh An Giang. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Trên bức tranh kinh tế-xã hội quý 1 của An Giang, nông nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò là “trụ đỡ” cho nền kinh tế. Trong đó, lúa Đông Xuân 2025-2026 đạt năng suất trung bình 7,8 tấn/ha trên diện tích thu hoạch hơn 503.560 ha, sản lượng hơn 3,9 triệu tấn, vượt 2% so với kịch bản kế hoạch quý I đề ra.

Đặc biệt, đề án “Phát triển bền vững một triệu ha lúa chất lượng cao” triển khai tại 8 xã, tạo nền tảng cho một cuộc cách mạng về tăng trưởng xanh trong nông nghiệp.

Đối với lĩnh vực chăn nuôi, đàn lợn tăng 1,57%, gia cầm tăng 1,68% so cùng kỳ. Điểm sáng nổi bật là sản lượng tổ yến nuôi đạt 11,54 tấn, tăng 31,9%, có 2 doanh nghiệp đã được cấp mã số xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc. Cạnh đó, sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt trên 353.900 tấn, tăng 3,69% so với cùng kỳ.

Ông Lê Hữu Toàn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang chia sẻ, sản xuất nông nghiệp 3 tháng đầu năm khá thuận lợi, lúa, rau màu và nuôi trồng thủy sản phát triển tốt, hiệu quả. Tỉnh triển khai thực hiện phòng, chống hạn mặn đảm bảo cung cấp nước cho sản xuất.

Mặt khác, tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm ổn định, công tác tiêm phòng triển khai thực hiện tốt, giảm thiểu rủi ro trong chăn nuôi, góp phần đảm bảo tăng trưởng ngành chăn nuôi.

Tiếp đến, khu vực công nghiệp và xây dựng tỉnh bứt phá mạnh mẽ với mức tăng 14,95%. Quý 1 năm 2026, giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh đạt 27.787 tỷ đồng, tăng hơn 13% so cùng kỳ, hoàn thành 100,14% kịch bản tăng trưởng quý I đề ra, trong đó công nghiệp chế biến-chế tạo, đóng vai trò “đầu tàu” thúc đẩy tăng trưởng chung toàn ngành công nghiệp tỉnh.

Đặc biệt, tỉnh khởi công khu công nghiệp Vàm Cống diện tích gần 200 ha, với tổng vốn đầu tư 4.800 tỷ đồng, góp phần tạo ra luồng sinh khí mới cho hạ tầng công nghiệp An Giang.

Đảo Phú Quốc. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Cùng đó, hoạt động kinh tế ngoại thương của An Giang duy trì tăng trưởng khá tích cực với kim ngạch xuất khẩu đạt 570 triệu USD, tăng 8,14% so với cùng kỳ, đạt 100,3% kịch bản tăng trưởng quý 1 của tỉnh nhờ sự phục hồi tích cực từ các thị trường lớn như Hoa Kỳ và EU; giá xuất khẩu, đặc biệt là cá tra, có xu hướng tăng trở lại; đồng thời, doanh nghiệp đã chủ động tận dụng tốt các Hiệp định thương mại tự do (FTA) để mở rộng thị trường.

Theo Giám đốc Sở Công Thương An Giang Nguyễn Thống Nhất, dù đạt được kết quả khả quan nhưng sản xuất công nghiệp và xuất khẩu hàng hóa của tỉnh bị ảnh hưởng bất lợi từ tình hình kinh tế-chính trị thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, chịu áp lực từ chi phí nguyên liệu và lạm phát toàn cầu.

Giá nhiên liệu tăng cao do xung đột tại Trung Đông đã đẩy chi phí logistics và vận hành của doanh nghiệp lên mức cao, trực tiếp làm giảm hiệu quả kinh doanh.

Đối với khu vực dịch vụ, mức tăng trưởng 10,11%, trong đó ngành du lịch tỉnh trở thành “ngôi sao sáng.” Quý 1 năm 2026, An Giang đón hơn 8,28 triệu lượt du khách tham quan, du lịch, tăng 14,7% so với cùng kỳ, đặc biệt, lượng khách quốc tế hơn 829.000 lượt, tăng 70,1%.

Tổng thu từ du lịch đạt trên 21.430 tỷ đồng, tăng 52,6%.Không dừng lại ở những con số tăng trưởng, An Giang khẩn trương chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao APEC 2027 với hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm tại đặc khu Phú Quốc. Tổng vốn bố trí cho các dự án APEC năm 2026 gần 12.700 tỷ đồng.

Cụ thể, trên đại công trường Phú Quốc với 21 dự án trọng điểm được triển khai theo Quyết định 948/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhiều dự án vượt tiến độ, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác chuẩn bị cho APEC 2027.

Các dự án đạt và vượt tiến độ đề ra là hồ nước Cửa Cạn, ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật khu vực Dương Đông, ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật khu vực An Thới, trung tâm giám sát điều hành thông minh (IOC) Phú Quốc, đường tỉnh ĐT.975, mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, xây dựng kè và san lấp mặt bằng Trung tâm Hội nghị APEC. Đặc biệt, các dự án trọng điểm quốc gia phục vụ APEC 2027 do Tập đoàn Sun Group triển khai đang dần thành hình với diện mạo hiện đại.

Mặc dù tăng trưởng GRDP quý 1 năm 2026 đứng thứ nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long nhưng vẫn chưa đạt kịch bản tăng trưởng đề ra (thấp hơn 0,51% so kịch bản quý 1 năm 2026, trong đó, khu vực 1 thấp hơn 0,52%, khu vực II thấp hơn 2,28%, khu vực III thấp hơn 0,6%).

Nguyên nhân chủ yếu do diễn biến địa chính trị diễn biến phức tạp đã tác động đến chuỗi cung ứng; sản xuất nông nghiệp còn chiếm tỷ trọng cao; ảnh hưởng của xâm nhập mặn và dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi diễn biến khó lường, gây tác động nhất định đến sản xuất nông nghiệp.

Bên cạnh đó, tiến độ triển khai một số dự án đầu tư xây dựng, giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh còn chậm, ảnh hưởng đến đóng góp chung cho tăng trưởng của tỉnh.

Tiếp tục với phương châm “6 rõ,” tỉnh An Giang tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 từ 10,71% trở lên.

Tỉnh triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý và sản xuất, kinh doanh. Tỉnh chuyển đổi sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp gắn với sử dụng đất hiệu quả.

Mặt khác, tỉnh khẩn trương hoàn thành và triển khai các đề án mang tính đột phá, tạo cơ sở tăng tốc tăng trưởng kinh tế trong năm 2026 và giai đoạn 2026- 2030 như: Đề án phát triển An Giang thành trung tâm kinh tế biển quốc gia; đề án hoàn thiện và nâng cấp hạ tầng giao thông, logistic; đề án đột phá ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Cùng đó, An Giang tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai bảo vệ an toàn sản xuất và đời sống nhân dân…



