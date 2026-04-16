Tuần lễ Thương hiệu Quốc gia 2026: Định vị thương hiệu Việt trong kỷ nguyên mới

Sáng 16/4, tại Hà Nội, Bộ Công Thương chính thức khai mạc Tuần lễ Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2026 và Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia.

Sự kiện truyền đi thông điệp mạnh mẽ về việc định vị lại Thương hiệu Quốc gia như một tài sản chiến lược, đòi hỏi sự nhất quán trong chất lượng và tiêu chuẩn để giúp doanh nghiệp Việt vươn tầm chuỗi giá trị toàn cầu.

Tuần lễ Thương hiệu Quốc gia năm 2026 diễn ra từ ngày 16 đến 23/4 trên phạm vi cả nước. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh năm 2026 được xác định là năm bản lề triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2026-2030. Với chủ đề “Thương hiệu quốc gia Việt Nam trong kỷ nguyên mới”, Diễn đàn năm nay không chỉ là chuỗi hoạt động truyền thông mà còn là điểm giao thoa giữa chính sách, doanh nghiệp và thị trường.

Tầm vóc mới của tài sản chiến lược

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh: “Thương hiệu Quốc gia không còn chỉ là câu chuyện quảng bá hình ảnh hay xúc tiến thương mại theo nghĩa truyền thống, mà phải được xác định là tài sản chiến lược, phản ánh năng lực cạnh tranh tổng thể và uy tín của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.”

Theo Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân, trong kỷ nguyên hội nhập, việc xây dựng thương hiệu là quá trình kiến tạo uy tín quốc gia, gia tăng “sức mạnh mềm” trên trường quốc tế. Ông chỉ rõ, yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất, chất lượng và tính tự chủ là đòi hỏi cấp thiết để nâng cao vị thế hàng hóa Việt.

Dù đạt nhiều kết quả tích cực, Thứ trưởng Bộ Công Thương cũng chỉ rõ những thách thức khi các tiêu chuẩn toàn cầu ngày càng khắt khe về kinh tế xanh, kinh tế số và trách nhiệm xã hội. Ông khẳng định Việt Nam cần thoát khỏi vị thế gia công giá trị thấp để chuyển sang làm chủ công nghệ và thương hiệu, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp chủ động ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn vào sản xuất và tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn phát triển bền vững.

Nhìn lại chặng đường hơn hai thập kỷ, ông Hoàng Minh Chiến, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) cho biết Chương trình đã đạt những bước tiến lớn. Từ 30 doanh nghiệp tham gia năm 2003, đến năm 2026 đã có 190 doanh nghiệp được công nhận.

Giá trị Thương hiệu Quốc gia Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ, đạt 519,6 tỷ USD vào năm 2025, xếp thứ 32 toàn cầu. Nhiều doanh nghiệp Việt đã khẳng định vị thế quốc tế như Vietcombank, BIDV, VietinBank lọt Top 500 thương hiệu ngân hàng giá trị nhất thế giới; Vinamilk vào Top 50 thương hiệu sữa hàng đầu hay Viettel dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về viễn thông.

Tuy nhiên, ông Hoàng Minh Chiến cũng thẳng thắn chỉ ra một nghịch lý khi các sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia đang tăng nhanh về lượng nhưng chưa thực sự mạnh về chất. Tổng giá trị của 100 thương hiệu doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam năm 2025 chỉ đạt khoảng 38,4 tỷ USD, giảm 14% so với trước đó.

Thực tế này phản ánh việc Việt Nam vẫn chủ yếu tham gia ở các khâu giá trị thấp, thiên về gia công (OEM), trong khi năng lực thiết kế (ODM) và xây dựng thương hiệu riêng (OBM) còn hạn chế. Do đó, Thương hiệu Quốc gia không thể chỉ đóng vai trò “bộ mặt” đối ngoại mà phải trở thành đòn bẩy thực chất cho năng lực cạnh tranh.

Đặt lộ trình vươn lên Top 25 toàn cầu

Để giải quyết điểm nghẽn này, Cục Xúc tiến thương mại đề xuất Chiến lược đến năm 2035, tầm nhìn 2045 với ba giai đoạn rõ ràng. Giai đoạn 2026-2030 sẽ tập trung "đặt nền tảng - chuyển đổi căn bản", hướng tới 1.000 sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia và từng bước chuyển dịch từ OEM sang ODM. Giai đoạn 2030-2035 đặt mục tiêu có từ 5-10 thương hiệu Việt lọt Top 500 thế giới, nâng giá trị Thương hiệu Quốc gia lên Top 25 toàn cầu. Tầm nhìn đến 2045, mỗi sản phẩm Việt Nam khi ra thế giới không chỉ xuất khẩu về mặt thương mại mà còn mang theo câu chuyện về bản sắc, tư duy thiết kế và chuẩn mực phát triển bền vững.

Đồng tình với định hướng phát triển chiều sâu, Tiến sỹ Santiago Velasquez, Quyền Chủ nhiệm cấp cao các chương trình MBA và MIB, Đại học RMIT Việt Nam cho rằng câu chuyện Thương hiệu Quốc gia không nằm ở cách Việt Nam đang được nhìn nhận ở thời điểm hiện tại, mà ở những tiêu chuẩn Việt Nam lựa chọn và duy trì trong dài hạn.

Theo chuyên gia này, điều quan trọng không phải là hình ảnh nhất thời, mà là sự nhất quán trong chất lượng, năng lực và cách Việt Nam thể hiện với thế giới, bởi chính sự nhất quán này mới tạo dựng được niềm tin bền vững trên thị trường quốc tế.

Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, khi cạnh tranh không chỉ đến từ giá cả mà còn từ chất lượng, uy tín và giá trị gia tăng, Thương hiệu Quốc gia không thể tách rời năng lực của doanh nghiệp và chất lượng của nền kinh tế. Đây vừa là thách thức lớn, vừa là dư địa để Việt Nam định hình lại cách xây dựng thương hiệu theo hướng thực chất và bền vững hơn, qua đó nâng tầm vị thế hàng hóa, dịch vụ Việt Nam trên bản đồ kinh tế toàn cầu./.

Nghị quyết số 59-NQ/TW (24/01/2025) của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới đặt mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính đồng bộ của quá trình hội nhập, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, đồng thời tranh thủ tối đa nguồn lực bên ngoài nhằm xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, phát triển nhanh và bền vững.

