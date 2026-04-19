Hàn Quốc duy trì đơn hàng đóng tàu LNG bất chấp gián đoạn nguồn cung

Ngành đóng tàu Hàn Quốc tiếp tục duy trì đà tăng đơn hàng tàu chở khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), bất chấp việc gián đoạn sản xuất LNG tại Qatar do xung đột ở Trung Đông.

Ba “ông lớn” đóng tàu của Hàn Quốc gồm HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering, Samsung Heavy Industries và Hanwha Ocean ngày 19/4 cho biết, lịch trình đóng và bàn giao tàu LNG không bị ảnh hưởng bởi các dự án liên quan Qatar.

Theo các nguồn tin trong ngành, chủ tàu không có ý định trì hoãn nhận tàu, trong khi số lượng đơn đặt hàng mới thậm chí còn tăng so với cùng kỳ năm trước.

Thực tế, số đơn hàng tàu LNG tại các doanh nghiệp này đều tăng mạnh trong năm nay. Trên phạm vi toàn cầu, theo hãng nghiên cứu thị trường Clarksons Research, đã có 39 tàu LNG được đặt đóng, tăng 126% so với cùng kỳ năm trước.

Lo ngại về nguy cơ sụt giảm đơn hàng xuất phát từ việc QatarEnergy tuyên bố bất khả kháng sau khi cơ sở khí đốt tại Ras Laffan bị phá hủy trong các cuộc tấn công liên quan xung đột Trung Đông.

Tập đoàn này cho biết các cơ sở chiếm khoảng 17% công suất xuất khẩu bị ảnh hưởng, với thời gian phục hồi hoàn toàn có thể kéo dài từ 3–5 năm.

Việc suy giảm sản lượng khiến khoảng 15 tàu LNG dự kiến phục vụ dự án Qatar rơi vào tình trạng dư thừa, làm dấy lên lo ngại có thể có tới 40 tàu nhàn rỗi tràn vào thị trường, kéo giảm giá thuê và làm suy yếu động lực đặt hàng mới. Qatar hiện đã đặt thêm 98 tàu mới, trong đó khoảng 70 tàu đang được đóng tại Hàn Quốc.

Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định tác động thực tế không lớn do những hạn chế mang tính cấu trúc. Phần lớn đội tàu của Qatar là tàu cỡ lớn, không thể đi qua kênh đào Panama, do đó không thể tham gia vận chuyển LNG từ Bắc Mỹ sang châu Á. Vì vậy, ngay cả khi một số tàu dư thừa xuất hiện trên thị trường, khả năng hấp thụ vẫn tương đối cao.

Bên cạnh đó, các dự án LNG quy mô lớn tại Bắc Mỹ đang được thúc đẩy, tạo thêm nhu cầu mới. Chính phủ Mỹ cũng đang đẩy nhanh cấp phép xuất khẩu LNG sang các nước ngoài hiệp định thương mại tự do, trong bối cảnh rủi ro Trung Đông gia tăng.

Một yếu tố khác là sự thay đổi tuyến vận chuyển. Việc chuyển hướng nhập khẩu LNG từ khu vực Vịnh Mỹ sang châu Á thay vì Trung Đông khiến quãng đường vận chuyển tăng khoảng 70%, từ trung bình 5.500 km lên 9.400 km, qua đó làm tăng nhu cầu tàu vận tải và góp phần hấp thụ nguồn cung dư thừa.

Ngoài ra, nhu cầu thay thế đội tàu cũ cũng đang thúc đẩy đơn hàng. Tuổi thọ trung bình của các tàu LNG hiệu suất thấp đã giảm xuống còn khoảng 21,8 năm trong năm nay, trong khi các quy định môi trường ngày càng siết chặt, buộc các hãng vận tải phải đổi mới đội tàu.

Giới phân tích nhận định với lượng đơn hàng hiện đủ duy trì sản xuất trong khoảng 3 năm, các doanh nghiệp đóng tàu Hàn Quốc nhiều khả năng sẽ lấp đầy lịch bàn giao đến năm 2029 ngay trong quý II/2026, bất chấp các biến động từ thị trường năng lượng toàn cầu./.

