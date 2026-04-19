Bất đồng thương mại Mỹ-Canada phủ bóng đen lên hiệp định USMCA

Những tuyên bố mới đây của giới chức thương mại Mỹ trước thềm rà soát Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada (USMCA) đang phủ bóng đen lên các quyết định đầu tư và tuyển dụng.

Phát biểu tại một hội nghị ngày 17/4, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết Tổng thống Donald Trump coi thỏa thuận hiện nay là “tồi tệ,” cần được “xem xét và định hình lại."

Bày tỏ phản đối việc đối xử với Mexico và Canada như các bang của Mỹ mà không có sự ràng buộc tương xứng, ông Lutnick cho rằng hiệp định tồn tại nhiều nội dung bất lợi và cần phải được điều chỉnh lại vì lợi ích của nước Mỹ.

Tuần trước, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết chính quyền Trump đã đạt một số tiến triển trong đàm phán với Mexico, song vẫn còn “một số vấn đề” với Canada chưa được giải quyết.

Trong khi đó, phía Canada giữ thái độ thận trọng. Phát biểu trước một ủy ban quốc hội trong tuần này, Bộ trưởng phụ trách vấn đề thương mại với Mỹ Dominic LeBlanc cho biết Canada đang tiếp tục đối thoại với các đối tác Mỹ nhằm giải quyết những quan ngại còn tồn tại, song không nêu chi tiết cụ thể.

Ông nhấn mạnh việc tháo gỡ các bất đồng sẽ phụ thuộc vào khả năng giảm các mức thuế hiện hành của Mỹ đối với những lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế Canada như ôtô, thép và nhôm.

Những phát biểu trên làm gia tăng lo ngại trong giới doanh nghiệp Canada, trong bối cảnh vòng rà soát USMCA dự kiến sẽ khởi động vào tháng Bảy.

USMCA, được Tổng thống Trump ký vào năm 2020 trong nhiệm kỳ đầu để thay thế Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA).

USMCA cho phép phần lớn hàng hóa xuất khẩu của Canada sang Mỹ được miễn thuế, nên bất kỳ thay đổi nào theo hướng siết chặt cũng có thể ảnh hưởng đáng kể tới nền kinh tế Canada, nhất là các lĩnh vực xuất khẩu chủ lực.

Theo số liệu được Bộ Thương mại Mỹ đưa ra, trong năm 2025, Mỹ ghi nhận mức thâm hụt thương mại 46,4 tỷ USD với Canada, chủ yếu từ việc xuất khẩu dầu thô sang thị trường Mỹ./.

