Xung đột và thuế quan gây sức ép lên cụm cảng lớn nhất nước Mỹ

Các đợt áp thuế và xung đột tại Trung Đông đang tác động đến cụm cảng lớn nhất nước Mỹ, đẩy chi phí vận chuyển tại cảng Los Angeles và cảng Long Beach tăng cao, đồng thời kéo giá cả hàng hóa trên toàn nền kinh tế Mỹ đi lên.

Giám đốc điều hành đơn vị vận hành cảng Long Beach, ông Noel Hacegaba, nhận định những diễn biến trong chuỗi cung ứng sẽ trực tiếp phản ánh vào mức giá mà người dân phải chi trả hàng ngày.

Đơn vị vận hành cảng Long Beach cảnh báo những gián đoạn liên quan đến căng thẳng quanh khu vực eo biển Hormuz, kết hợp với chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã khiến các tuyến thương mại toàn cầu trở nên đắt đỏ và kém tin cậy hơn.

Thực trạng này ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của cảng và khoảng 3 triệu việc làm tại Mỹ gắn liền với các hoạt động cảng biển.

Phó Chủ tịch phụ trách chính sách hải quan và chuỗi cung ứng của Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia (NRF), ông Jonathan Gold, cho biết tác động cộng hưởng của căng thẳng địa chính trị và chính sách thương mại đang tạo ra sức ép lớn cho các nhà bán lẻ.

Theo ông Gold, chuỗi cung ứng có tính toàn cầu, do đó sự xáo trộn tại bất kỳ mắt xích nào, dù là ở Trung Đông, đều sẽ gây ra hiệu ứng dây chuyền.

Dữ liệu thực tế cho thấy lượng container tại cảng Long Beach đã giảm 5,2% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng trước. Cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran đã làm gián đoạn đáng kể các tuyến hàng hải quốc tế.

Việc eo biển Hormuz, nơi vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu của thế giới hạn chế lưu thông đã buộc các tàu thuyền phải thay đổi lộ trình, đẩy giá năng lượng tăng mạnh.

Ông Hacegaba cho biết giá dầu đã chạm ngưỡng 100 USD/thùng lần đầu tiên sau 4 năm và giá xăng tại khu vực Nam California hiện dao động quanh mức 6 USD/gallon. Lịch sử cho thấy giá năng lượng thường tăng rất nhanh nhưng lại giảm rất chậm.

Giới chức quản lý cảng cho biết cú sốc nhiên liệu đang trở nên trầm trọng hơn do các đợt áp thuế mới, giữa bối cảnh các nhà nhập khẩu và bán lẻ phải vật lộn để điều hướng trong một môi trường chính sách thương mại bất định.

Hiện nay, các nhà bán lẻ và đơn vị vận chuyển đã bắt đầu áp dụng phụ phí nhiên liệu trên các thị trường vận tải biển, vận tải đường bộ và bưu kiện.

Tập đoàn thương mại điện tử Amazon đã áp dụng mức phụ phí hậu cần và nhiên liệu tạm thời là 3,5%; Cơ quan Bưu chính Mỹ (USPS) dự kiến tăng giá 8% và các khoản phụ phí nhiên liệu vận tải đường bộ đã tăng tới 25%.

Giới lãnh đạo các cảng cảnh báo chừng nào các vấn đề thuế quan chưa được giải quyết và căng thẳng địa chính trị còn gây xáo trộn thị trường năng lượng, mức chi phí cao sẽ còn tiếp diễn và người tiêu dùng là bên cuối cùng gánh chịu gánh nặng này./.

Chính sách thuế quan của Mỹ: Lợi ích ngắn, hệ lụy dài Tính đến tháng 2/2026, thâm hụt thương mại hàng hóa tổng thể của Mỹ đã giảm 24%. Đặc biệt, thâm hụt với Trung Quốc giảm 32%, đưa nước này rời khỏi vị trí đối tác thâm hụt lớn nhất của Mỹ sau 25 năm.