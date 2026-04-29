Các thành viên OPEC+ không có ý định rời khỏi OPEC+ như UAE

Nga cho biết không có kế hoạch rời khỏi liên minh với Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), còn gọi là OPEC+, sau khi Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) bất ngờ quyết định rút khỏi tổ chức này, làm dấy lên nghi ngại về tương lai của liên minh trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu bị gián đoạn nghiêm trọng do cuộc xung đột Trung Đông.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga không xem xét khả năng rời khỏi cơ chế hợp tác với OPEC, đồng thời bày tỏ hy vọng việc UAE rút lui sẽ không kéo theo sự tan rã của liên minh OPEC+.

Hiện Nga và Saudi Arabia được xem là hai quốc gia giữ vai trò đồng dẫn dắt trên thực tế của OPEC+.

Quyết định rời OPEC của UAE sau hơn 60 năm tham gia là kết quả của những căng thẳng kéo dài với Saudi Arabia liên quan đến chính sách sản lượng và cạnh tranh ảnh hưởng trong khu vực.

Trong khi các quốc gia chủ chốt tại Vịnh Ba Tư đang đối mặt với tác động từ việc eo biển Hormuz bị đóng cửa, Nga cũng chịu sức ép từ các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào hạ tầng năng lượng.

Ông Peskov nhấn mạnh cơ chế OPEC+ đóng vai trò đáng kể trong việc hạn chế biến động và ổn định thị trường năng lượng.

Trước đó, Bloomberg dẫn lời một số đại biểu trong liên minh cho biết họ không có ý định rời khỏi OPEC+ như UAE, đồng thời không cho rằng động thái này sẽ kích hoạt làn sóng rút lui hàng loạt.

UAE thông báo sẽ chính thức rời OPEC từ ngày 1/5. Đây được xem là cú giáng đáng kể vào khả năng điều tiết giá dầu của tổ chức thông qua việc điều chỉnh nguồn cung. Trước khi xung đột với Iran nổ ra, UAE là nhà sản xuất lớn thứ ba trong OPEC, chỉ sau Saudi Arabia và Iraq.

Quan điểm từ phía Nga cũng tương đồng với tuyên bố của Kazakhstan một ngày trước đó. Bộ Năng lượng nước này cho biết chưa có kế hoạch thay đổi hình thức tham gia vào liên minh OPEC+. Trước đó, một số quan chức từ các nước thành viên khác cũng nhận định chưa có dấu hiệu về một làn sóng rút lui tiếp theo sau quyết định của UAE.

Khả năng gia tăng sản lượng của Nga hiện vẫn bị hạn chế do các cuộc tấn công gia tăng nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu khí, từ nhà máy lọc dầu đến các cảng xuất khẩu, trong bối cảnh Ukraine tìm cách làm suy giảm nguồn thu từ dầu mỏ của Nga.

Trong tháng 3/2026, sản lượng dầu thô của Nga gần như đi ngang ở mức 9,167 triệu thùng/ngày, sau ba tháng liên tiếp suy giảm. Con số này, chưa bao gồm sản lượng khí ngưng tụ, thấp hơn khoảng 407.000 thùng/ngày so với hạn ngạch mà Nga được phép khai thác theo thỏa thuận với OPEC và các đối tác./.

