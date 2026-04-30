Kinh tế

WB cảnh báo cú sốc năng lượng lịch sử, giá tăng 24% do xung đột Trung Đông

Ngân hàng Thế giới cảnh báo thế giới đối mặt cú sốc năng lượng nghiêm trọng khi giá có thể tăng tới 24% trong năm nay do ảnh hưởng xung đột tại Trung Đông và gián đoạn tại eo biển Hormuz.

Vân Anh
Ảnh minh họa. (Nguồn: THX/TTXVN)
Ảnh minh họa. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo báo cáo Triển vọng Thị trường Hàng hóa của Ngân hàng Thế giới (WB) vừa công bố, thế giới đang phải đối mặt với đợt tăng giá năng lượng lên tới 24% trong năm nay.

Đây là cú sốc nghiêm trọng nhất kể từ năm 2022 do xung đột tại Trung Đông cùng sự gián đoạn nghiêm trọng tại eo biển Hormuz - tuyến đường vận chuyển 20% lượng dầu thô toàn cầu.

Cuộc khủng hoảng đã khiến sản lượng dầu thế giới bị gián đoạn ở mức rất lớn, có thời điểm vượt 10 triệu thùng/ngày trong giai đoạn khủng hoảng.

WB dự báo giá dầu Brent sẽ đạt mức trung bình 86 USD/thùng trong năm 2026, tăng mạnh so với mức 69 USD của năm trước.

Nghiên cứu của WB nhấn mạnh mức độ nhạy cảm của thị trường: chỉ cần nguồn cung thế giới hụt 1%, giá dầu ngay lập tức bị tăng thêm 11,5%.

Hiện tại, giá dầu Brent đã vượt ngưỡng 110 USD/thùng, trong khi Liên minh Châu Âu (EU) phải gánh thêm khoản chi phí khổng lồ 27 tỷ euro để nhập khẩu nhiên liệu.

Trước tình hình này, các tổ chức quốc tế đồng loạt đưa ra cảnh báo đỏ. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho rằng đây là một trong những mối đe dọa an ninh năng lượng lớn nhất từ trước đến nay.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cũng hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu xuống 3,1% và cảnh báo nếu bất ổn kéo dài sang năm 2027, kinh tế thế giới có thể rơi vào kịch bản suy thoái với mức tăng trưởng chỉ còn 2%.

Đặc biệt, việc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) thông báo rời OPEC+ từ ngày 01/05 để tự điều chỉnh sản lượng càng khiến nỗ lực ổn định thị trường trở nên khó khăn.

Ông Ayhan Kose, Phó kinh tế trưởng của WB khuyến nghị chính phủ các nước không nên tung ra các gói hỗ trợ tài chính tràn lan dễ gây méo mó thị trường. Thay vào đó, cần tập trung trợ giúp trực tiếp cho các hộ gia đình nghèo để vượt qua giai đoạn lạm phát phi mã.

WB cảnh báo ngay cả khi xung đột sớm chấm dứt, hiệu ứng lan tỏa vẫn sẽ giữ giá khí đốt và phân bón ở mức cao, gây áp lực lên chi phí sinh hoạt đắt đỏ cho đến tận năm sau./.

(TTXVN/Vietnam+)
#thị trường năng lượng #tăng giá năng lượng xung độtTrung Đông #giá dầu #WB #eo biển Hormuz
Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Quang cảnh cảng hàng hóa tại Los Angeles, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ bắt đầu hoàn trả thuế quan từ ngày 11/5

Mỹ dự kiến sẽ hoàn thuế đợt đầu vào ngày 11/5 với quy mô rất lớn, đây là bước đi quan trọng không chỉ tháo gỡ gánh nặng tài chính cho các doanh nghiệp sau một thời gian dài phải gánh chịu chi phí cao.

Chỉ số đồng USD neo ở mức cao nhất hai tuần. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chỉ số đồng USD neo ở mức cao nhất hai tuần

Sau khi Fed phát tín hiệu thắt chặt hơn nữa chính sách tiền tệ, đồng USD tiếp tục neo ở mức cao nhất trong hơn hai tuần vào ngày 30/4, ngoài ra đà tăng của giá dầu cũng hỗ trợ đồng USD.

Vàng trang sức được bày bán tại một cửa hàng kinh doanh vàng. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Giá vàng ngày 30/4: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Nhà giao dịch kim loại độc lập Tai Wong nhận định sự bất đồng trong nội bộ Fed về chính sách lãi suất đã gây áp lực lớn đối với giá vàng, khiến giới đầu tư tin rằng Fed sẽ không hạ lãi suất trong năm nay, thậm chí là cả năm tới.