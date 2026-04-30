WB cảnh báo cú sốc năng lượng lịch sử, giá tăng 24% do xung đột Trung Đông

Theo báo cáo Triển vọng Thị trường Hàng hóa của Ngân hàng Thế giới (WB) vừa công bố, thế giới đang phải đối mặt với đợt tăng giá năng lượng lên tới 24% trong năm nay.

Đây là cú sốc nghiêm trọng nhất kể từ năm 2022 do xung đột tại Trung Đông cùng sự gián đoạn nghiêm trọng tại eo biển Hormuz - tuyến đường vận chuyển 20% lượng dầu thô toàn cầu.

Cuộc khủng hoảng đã khiến sản lượng dầu thế giới bị gián đoạn ở mức rất lớn, có thời điểm vượt 10 triệu thùng/ngày trong giai đoạn khủng hoảng.

WB dự báo giá dầu Brent sẽ đạt mức trung bình 86 USD/thùng trong năm 2026, tăng mạnh so với mức 69 USD của năm trước.

Nghiên cứu của WB nhấn mạnh mức độ nhạy cảm của thị trường: chỉ cần nguồn cung thế giới hụt 1%, giá dầu ngay lập tức bị tăng thêm 11,5%.

Hiện tại, giá dầu Brent đã vượt ngưỡng 110 USD/thùng, trong khi Liên minh Châu Âu (EU) phải gánh thêm khoản chi phí khổng lồ 27 tỷ euro để nhập khẩu nhiên liệu.

Trước tình hình này, các tổ chức quốc tế đồng loạt đưa ra cảnh báo đỏ. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho rằng đây là một trong những mối đe dọa an ninh năng lượng lớn nhất từ trước đến nay.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cũng hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu xuống 3,1% và cảnh báo nếu bất ổn kéo dài sang năm 2027, kinh tế thế giới có thể rơi vào kịch bản suy thoái với mức tăng trưởng chỉ còn 2%.

Đặc biệt, việc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) thông báo rời OPEC+ từ ngày 01/05 để tự điều chỉnh sản lượng càng khiến nỗ lực ổn định thị trường trở nên khó khăn.

Ông Ayhan Kose, Phó kinh tế trưởng của WB khuyến nghị chính phủ các nước không nên tung ra các gói hỗ trợ tài chính tràn lan dễ gây méo mó thị trường. Thay vào đó, cần tập trung trợ giúp trực tiếp cho các hộ gia đình nghèo để vượt qua giai đoạn lạm phát phi mã.

WB cảnh báo ngay cả khi xung đột sớm chấm dứt, hiệu ứng lan tỏa vẫn sẽ giữ giá khí đốt và phân bón ở mức cao, gây áp lực lên chi phí sinh hoạt đắt đỏ cho đến tận năm sau./.

Giảm phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch trước cú sốc dầu mỏ toàn cầu Áp lực từ giá năng lượng tăng cao và gián đoạn nguồn cung đang ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng cũng như đời sống người dân, nhưng đồng thời mở ra cơ hội cho những thay đổi dài hạn.