Điểm tựa để doanh nghiệp Việt Nam vào thị trường Bắc Mỹ

Tại Hội chợ thực phẩm quốc tế SIAL Canada từ ngày 29/4-1/5 ở Montreal, sự hiện diện rõ nét của doanh nghiệp Việt Nam cho thấy nỗ lực mạnh mẽ trong việc đưa hàng Việt thâm nhập sâu hơn vào thị trường Canada nói riêng và Bắc Mỹ nói chung.

Đây không chỉ là cơ hội quảng bá nông sản, thực phẩm chế biến tới các nhà nhập khẩu, phân phối và bán lẻ quốc tế, mà còn phản ánh hướng đi phù hợp với chủ trương đẩy mạnh xuất khẩu, đa dạng hóa thị trường và nâng cao vị thế hàng hóa Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Năm nay, Thương vụ Việt Nam tại Canada đã tổ chức khu gian hàng Việt Nam tại SIAL để hỗ trợ trưng bày hàng hóa cho 15 doanh nghiệp, đồng thời kết nối cho 5 doanh nghiệp khác có gian hàng riêng tại hội chợ. Hoạt động này nhằm tiếp sức cho các doanh nghiệp Việt Nam quảng bá sản phẩm, tiếp cận đối tác và mở rộng thị trường tại Bắc Mỹ, đặc biệt đối với nhóm thực phẩm chế biến.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Canada, Tham tán Thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Canada Trần Thu Quỳnh cho biết đối với toàn bộ các doanh nghiệp tham gia triển lãm lần này, Thương vụ đã có nhiều hình thức hỗ trợ cụ thể như truyền thông thông qua tờ rơi quảng cáo, thư điện tử và cổng thông tin để gửi tới tất cả đối tác từng tham gia mua hàng Việt Nam nhiều năm qua.

Theo bà, với việc quảng bá truyền thông sâu rộng và sự chuẩn bị kỹ càng, số lượng người mua hàng đến tham quan gian hàng của Việt Nam sẽ tăng lên.

Điều đáng chú ý là qua từng năm, sự có mặt của các doanh nghiệp Việt Nam tại SIAL Canada đang ngày càng trở nên rõ nét, gia tăng cả về số lượng lẫn mức độ chủ động. Nếu trước đây nhiều doanh nghiệp chủ yếu tham gia để thăm dò thị trường, thì nay mục tiêu đã rõ hơn: tìm cách tham gia hệ thống phân phối chính thống, xây dựng sự hiện diện thương hiệu và tìm đối tác dài hạn.

Theo Chủ tịch điều hành Vipep Tạ Quốc Sự, mục tiêu của doanh nghiệp lần này là đi vào những hệ thống lớn của Canada, chứ không phải chỉ trong cộng đồng người Việt hay người châu Á. Năng lực của doanh nghiệp hiện đã thực sự đáp ứng được nhu cầu thị trường, dù vẫn còn một số điểm cần phải cải tiến, như yêu cầu về ghi nhãn mác của Canada có sự đặc thù và về chất lượng cũng phải có sự rà soát lại vì không phải 100% sản phẩm đã đạt yêu cầu.

Trong khi đó, Giám đốc phát triển kinh doanh của Lotus Rice, Đặng Hoài Phương, cho rằng doanh nghiệp của ông tham gia hội chợ với mong muốn mở rộng mối quan hệ hợp tác, tìm kiếm những đối tác tiềm năng, những người có đủ năng lực để phân phối những sản phẩm chất lượng nhất của Việt Nam. Ông này cho rằng thế mạnh của doanh nghiệp là sản phẩm gạo ST-25 và doanh nghiệp tin rằng nó rất có tiềm năng trên thị trường này.

Các mặt hàng thực phẩm chế biến sẵn của Việt Nam tại gian trưng bày sản phẩm của Thương vụ. (Ảnh: Hà Linh/TTXVN)

Có thể thấy rằng tư duy thị trường của các doanh nghiệp Việt Nam đã dịch chuyển từ bán hàng cho thị trường ngách, bán hàng nhỏ lẻ trong ngắn hạn, sang cách tiếp cận dòng tiêu dùng chính và các đối tác chiến lược có nhiều tiềm năng. Đây là một chuyển động quan trọng, bởi trong một thị trường có tiêu chuẩn cao như Canada, bài toán không chỉ là có sản phẩm tốt mà còn phải có nhà phân phối phù hợp, chiến lược thị trường đúng và khả năng đồng hành lâu dài.

Tổng Giám đốc SIAL Canada, Stéphane Thuillier, cho phóng viên biết Canada là một nền kinh tế phát triển, có dân số đang tăng trưởng và nền văn hóa đa dạng. Một nửa dân số Canada hiện nay sinh ra ở nước ngoài và rất nhiều người đến từ Việt Nam, những người có nhu cầu tìm kiếm sản phẩm Việt Nam mà họ từng biết tới khi ở quê nhà.

Ông Stéphane Thuillier khẳng định ngoài việc yêu thích sản phẩm Việt Nam, những người Canada gốc Việt hay cộng đồng người Canada khác còn muốn tìm kiếm các sản phẩm tốt cho sức khỏe và Việt Nam có đủ khả năng đáp ứng điều này.

Sự hiện diện ngày càng nhiều của các doanh nghiệp Việt Nam tại SIAL Canada qua các năm không chỉ là câu chuyện về một hội chợ. Đây là biểu hiện cụ thể của một hướng đi: đưa hàng Việt ra nước ngoài bài bản hơn, đi vào thị trường khó tính hơn và từng bước nâng vị thế Việt Nam trong chuỗi cung ứng thực phẩm toàn cầu.

Nếu duy trì được với sự hỗ trợ của thị trường, năng lực tiêu chuẩn hóa và chiến lược thương hiệu dài hạn, SIAL Canada có thể tiếp tục là một điểm tựa quan trọng để hàng Việt đi xa hơn ở Bắc Mỹ./.

