Thêm hướng đi để thúc đẩy xuất khẩu càphê Việt Nam vào thị trường Canada

Việt Nam đã xuất khẩu càphê vào Canada từ nhiều năm qua với giá trị kim ngạch tăng 300%, lên tới 40 triệu USD sau khi hai bên có Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Tuy nhiên, Việt Nam vẫn chưa lọt vào top 10 nước xuất khẩu càphê lớn nhất ở thị trường này với thị phần chỉ khoảng 2%, chưa tương xứng với vị thế của càphê Việt Nam.

Trong lần xúc tiến thương mại của đoàn Hiệp hội càphê Việt Nam và gặp gỡ các doanh nghiệp Việt kiều gần đây ở thành phố Toronto (Canada), doanh nghiệp Việt Nam dường như đã tìm được thêm hướng đi để thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu vào địa bàn. Đó là việc kết nối với các doanh nghiệp kiều bào có sự tương đồng về văn hóa, đồng thời điều chỉnh các sản phẩm cho phù hợp với nhu cầu thị trường để tận dụng triệt để việc Canada giảm nhập khẩu từ Mỹ do tranh chấp thương mại.

Chủ tịch Hiệp hội càphê Canada Robert Carter cho biết thị trường Canada nói chung đang xuất hiện xu hướng sử dụng các sản phẩm càphê có chất lượng hoặc cao cấp.

Ông cho rằng Việt Nam là quốc gia sản xuất càphê có giá trị và đoàn xúc tiến thương mại đang làm rất tốt việc tiếp cận thị trường. Có rất nhiều sản phẩm sáng tạo từ Việt Nam có thể nhìn thấy tại sự kiện, trong đó yếu tố chất lượng rất được coi trọng.

Theo ông Carter, điều quan trọng là phải giúp người Canada nhận biết và hiểu được khía cạnh chất lượng của càphê Việt Nam thông qua các chứng nhận, sự minh bạch trong chuỗi cung ứng và sự đổi mới trên các sản phẩm.

Các sản phẩm càphê Việt Nam mang tới Canada lần này được đánh giá là có nhiều sự đổi mới và sáng tạo cả về chất lượng và mẫu mã, điều mà người Canada đang háo hức tìm kiếm. Nhìn chung, người tiêu dùng trẻ tuổi ở quốc gia này khi tìm hiểu về càphê, họ thường tìm tới những sản phẩm sáng tạo kiểu đó hoặc hướng tới các sản phẩm đặc biệt hơn. Điều này dường như đang tạo ra những cơ hội cho càphê của Việt Nam khi tiến vào thị trường này.

Giám đốc Công ty nhân sâm Canadian Vita Eric Trần tiết lộ những người trẻ tuổi ở Canada cảm thấy càphê Việt Nam rất đặc biệt, không giống như các loại khác. Đó là thương hiệu "Vietnamese Coffee."

Ông Eric Trần tham dự sự kiện này để tìm hiểu thêm thông tin về càphê xuất khẩu của Việt Nam và giới thiệu sản phẩm "Vietnamese Gingseng Coffee," một sự kết hợp giữa nhân sâm Canada và càphê Việt Nam.

Tập đoàn nhượng quyền thương hiệu Accencis của người Việt cũng rất quan tâm tới sự kiện khi cử đại diện tới tìm hiểu và kết nối với các đối tác Việt Nam.

Theo đại diện của Accencis, Canada không sản xuất được càphê nhưng người dân nước này lại rất thích uống càphê. Họ luôn mong muốn có được các sản phẩm càphê có chất lượng tốt và ổn định nên tập đoàn trên mong muốn tìm kiếm được mối quan hệ từ các đối tác Việt Nam có thể mang lại những sản phẩm càphê chất lượng tốt cho thị trường Canada.

Quy mô tiêu dùng càphê tại thị trường Canada được đánh giá là rất lớn, đứng thứ 3 toàn cầu về mức tiêu thụ càphê bình quân trên đầu người. Hằng năm, Canada nhập khẩu tới 225.000 tấn càphê, chỉ riêng thị trường tiêu dùng càphê tại các nhà hàng và quán càphê đã đạt gần 4 tỷ USD.

Thu hoạch càphê. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Với những lần xúc tiến thương mại như lần này, càphê Việt Nam có nhiều khả năng sẽ đạt được thứ hạng cao hơn trong số các đối tác thương mại của Canada.

Tham tán Thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Canada Trần Thu Quỳnh cho biết đây là lần đầu tiên Thương vụ Việt Nam tại Canada tổ chức được sự kiện đối thoại với các doanh nghiệp kiều bào và nhận được sự hưởng ứng rất mạnh mẽ của cộng đồng.

Bà Quỳnh đánh giá sự kiện rất thành công do cả doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp của kiều bào đều có chung tình yêu với ngành càphê và với đất nước. Họ mong muốn cùng chung sức xây dựng một thương hiệu càphê Việt Nam không chỉ ở Canada mà còn trên phạm vi toàn cầu.

Phó Chủ tịch Hiệp hội càphê cacao Việt Nam Đỗ Hà Nam cho rằng sự kiện gặp gỡ giữa hai bên rất bổ ích bởi qua đó, đoàn xúc tiến thương mại cũng hiểu thêm được nhu cầu của thị trường và khắc phục được những hạn chế để có thể đồng hành cùng nhau trong tương lai.

Sự kiện xúc tiến thương mại của Hiệp hội càphê cacao Việt Nam và buổi gặp gỡ giữa các doanh nghiệp xuất khẩu càphê trong nước và doanh nghiệp kiều bào tại Canada đã khép lại nhưng sẽ mở ra một hướng đi mới, một tương lai hợp tác giữa cộng đồng người Việt trong nước và ở nước ngoài.

Sự đoàn kết và cùng nhau đồng hành sẽ trở thành lợi thế để đưa càphê xuất khẩu của Việt Nam đi xa hơn và thành công ở thị trường Canada./.