80 năm Quốc khánh: Người Việt tại Canada tự hào hướng về Tổ quốc

Đại sứ Việt Nam tại Canada Phạm Vinh Quang chụp ảnh lưu niệm cùng các quan chức chính quyền và nghị sỹ của Canada. (Ảnh: Thanh Hải/TTXVN)

Trong không khí kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025), Đại sứ quán Việt Nam tại Ottawa đã trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm và lồng ghép với màn trình diễn văn hoá nghệ thuật truyền thống tạo ấn tượng tốt đẹp với bạn bè quốc tế cũng như người Canada về một Việt Nam tự cường, giàu truyền thống văn hoá và đầy tình hữu nghị.

Sự kiện có ý nghĩa đặc biệt này thu hút gần 400 khách mời là các quan chức chính quyền và nghị sỹ của Canada, các nhà ngoại giao, giới chuyên gia và học giả quốc tế quan tâm tới Việt Nam.

Đại diện bà con Việt kiều là doanh nhân, viên chức Chính phủ Canada, cùng các sinh viên đang sinh sống và học tập tại nhiều tỉnh bang về tham dự.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Phạm Vinh Quang điểm lại quá trình hình thành và phát triển của Việt Nam dựa trên những khát vọng của người dân về độc lập tự do cũng như về một nhà nước xã hội chủ nghĩa giàu mạnh.

Đại sứ cho biết mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Canada được xây dựng trên sự hợp tác bền vững và niềm tin sâu sắc, trong đó hai bên coi nhau là những người bạn thật sự và là những đối tác quan trọng.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Ottawa, ông Renato Pellegrino - một người bạn Canada lâu năm của Việt Nam - cho biết ông từng đặt chân tới Việt Nam 15 năm trước và trước đó cũng từng gặp rất nhiều người Việt.

Ông cho rằng nét chung của người Việt Nam là tốt bụng, chăm chỉ và rất chân thành. Đó chính là lý do ông mến mộ Việt Nam và đi lại Việt Nam nhiều lần.

Theo ông, Việt Nam đã phát triển một cách mạnh mẽ trong những năm qua và trong 15 năm tới mọi thứ ở Việt Nam sẽ còn tuyệt vời hơn nữa, bởi vì cả chất lượng cuộc sống, sản xuất công, nông nghiệp và đặc biệt là phát triển công nghệ đang ngày càng tốt hơn.

Ngoài ra, quan hệ giữa hai nước đã phát triển mạnh mẽ theo những bước tiến bộ của Việt Nam. Canada trở thành một trong những đối tác quan trọng nhất của Việt Nam, xếp thứ hai ở châu Mỹ (sau Mỹ), trong khi Việt Nam là bạn hàng lớn nhất của Canada tại ASEAN và trở thành cửa ngõ để các doanh nghiệp Canada tiến vào Đông Nam Á cũng như khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Theo Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Canada Rob Oliphant, mối quan hệ song phương giữa hai bên đang tiếp tục phát triển mạnh mẽ qua năm tháng.

Ông này bày tỏ sự xúc động trong màn trình diễn hai bài quốc ca Việt Nam và Canada tại buổi lễ khi nghệ sỹ biểu diễn vận trang phục áo dài truyền thống in hình lá cờ Canada như một biểu tượng của mối quan hệ giữa hai bên.

Ông Oliphant cũng không quên cảm ơn những đóng góp của gần 300.000 người Canada gốc Việt, những người đã gắn bó với Canada và là nhịp cầu nối góp phần để hai nước có thể hiểu biết sâu hơn về nhau.

Học sinh, sinh viên người Việt tại Ottawa trình diễn thời trang Áo dài Việt Nam của nhà thiết kế Sĩ Hoàng. (Ảnh: Thanh Hải/TTXVN)

Chị Trần Xuân An, Việt kiều tại Toronto, chia sẻ với phóng viên rằng chị rất vinh dự và tự hào khi được tham dự lễ kỷ niệm Ngày Quốc khánh tại Ottawa vì đây là dịp để hồi tưởng lại lịch sử và trân trọng sự hy sinh của cha ông, cũng nhìn lại chặng đường phát triển của dân tộc. Chị khẳng định đây là cơ hội để gắn kết cộng đồng người Việt tại Canada để cùng hướng về quê hương.

Trong phát biểu tại sự kiện, hai đồng Chủ tịch Hội nghị sỹ hữu nghị Canada-Việt Nam, Thượng nghị sỹ Yuen Pau Woo và Hạ nghị sỹ Shaun Chen, đều bày tỏ ấn tượng về sự phát triển của mối quan hệ giữa hai nước cũng như những thành công của Việt Nam sau 80 năm giành được độc lập.

Sự phát triển của Việt Nam mà bạn bè quốc tế ghi nhận đã được thể hiện rõ qua màn trình diễn nghệ thuật truyền thống mang chủ đề “Tổ Quốc trong tim” do nhà thiết kế áo dài Sĩ Hoàng chỉ đạo và tổ chức.

Màn trình diễn là sự kết hợp giữa các nghệ sỹ trong nước và bà con Việt kiều, giúp cộng đồng người Việt càng thêm tự hào về truyền thống văn hoá dân tộc.

Sự kiện đã thực sự để lại ấn tượng trong lòng những người tham dự, đặc biệt là các nghị sỹ và giới quan chức Canada, thể hiện bề dày truyền thống lịch sử văn hoá của đất nước, vừa thể hiện được tinh thần đoàn kết, gắn bó của cộng đồng người Việt tại Canada./.

