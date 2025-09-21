80 năm Quốc khánh: Việt Nam trong suy nghĩ của những người Cộng sản Canada

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), Hội Hữu nghị Canada-Việt Nam (CVFS) đã tổ chức buổi tọa đàm trực tuyến nhằm chia sẻ niềm vui với người dân Việt Nam và đồng thời tăng thêm sự hiểu biết về kỷ nguyên vươn mình của Việt Nam.

Sự kiện thu hút đông đảo người tham dự từ khắp Canada, trong đó nổi bật có các diễn giả của CVFS là đảng viên Đảng Cộng sản Marxist-Leninist Canada như ông Philip Fernandez và ông Steve Rutchinski.

Nhờ những am hiểu sâu sắc về tình hình Việt Nam, ông Fernandez đã khéo léo điều phối buổi toạ đàm, khiến không khí trở nên hấp dẫn với người tham gia. Trong đó, ông đã lồng ghép các đoạn video tư liệu về lễ kỷ niệm Ngày Quốc khánh của Việt Nam, tái hiện chân thực không khí hân hoan, niềm vui và tự hào của người dân Việt Nam trước những chiến thắng và thành công mà ông khẳng định là do chính Việt Nam giành được và xây dựng nên, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chia sẻ với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Canada, ông Fernandez - người phát ngôn CVFS - cho biết sau sự sụp đổ của Liên Xô và khối Đông Âu, rất nhiều đảng phái đã suy sụp vì không thể đối phó được với điều đó và tìm ra phương hướng.

Theo ông, một trong những công lao to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam là đã xác định được hướng đi lên trong bối cảnh mới, kiên định với chủ nghĩa Marx-Lenin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời vận dụng phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

Tại đầu cầu Ottawa, Đại sứ Việt Nam tại Canada Phạm Vinh Quang đã có bài phát biểu quan trọng đề cập tới các chặng đường chiến đấu và phát triển của Việt Nam theo từng giai đoạn 1930-1975 và 1975-2025 và một bước ngoặt mới chuẩn bị hướng tới kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Những người tham gia tọa đàm đặc biệt quan tâm tới sự thành công trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước của Việt Nam, trong đó Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ trong việc thực hiện 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của Liên hợp quốc.

Các đại biểu tham dự còn cho rằng Việt Nam đang đóng vai trò nổi bật trên trường quốc tế, như một quốc gia ủng hộ hòa bình và hữu nghị.

Ông Fernandez đã gửi lời chúc mừng Việt Nam về cột mốc lịch sử kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và bày tỏ hy vọng Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được những dấu mốc mới trong kỷ nguyên vươn mình.

Người phát ngôn CVFS cho rằng các nghị quyết quan trọng của Việt Nam có ý nghĩa cốt lõi trong nỗ lực chấn hưng nền kinh tế, giải quyết hiệu quả các thách thức, cũng như vấn nạn tham nhũng.

Theo ông, Việt Nam đã giành được độc lập và giờ đây - dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam - người dân đang nắm vận mệnh của chính mình trong giai đoạn mới, giai đoạn vươn mình.

Ở một điểm cầu khác, ông Rutchinski - Ủy viên Ban chấp hành CVFS - đã thể hiện sự ngưỡng mộ của ông đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, về di sản của Người trong việc xây dựng và phát triển đất nước của Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh thay đổi hiện nay trên toàn cầu.

Ông cũng bày tỏ mong muốn chia sẻ kinh nghiệm với nhân dân Việt Nam - những người đang tiếp nối truyền thống 80 năm thành công trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Các diễn giả và người tham dự rất quan tâm tới các tiến bộ của Việt Nam trong 80 năm qua, thông qua chuyển đổi mạnh mẽ từ tăng trưởng kinh tế và sự đóng góp của Việt Nam đối với quốc tế trong giai đoạn hiện nay.

Tọa đàm khép lại với sự khẳng định về tinh thần đổi mới ở Việt Nam, đánh dấu bằng sự chuyển đổi trong mô hình phát triển, những cải cách về hợp lý hóa hành chính, đầu tư cho nguồn nhân lực và khoa học công nghệ./.

Những người Cộng sản Canada coi Việt Nam là hình mẫu phát triển Những người Cộng sản Canada khẳng định vai trò của Việt Nam trong việc thúc đẩy hòa bình toàn cầu, và việc Việt Nam định hình được con đường phát triển kinh tế-xã hội trong tương lai.