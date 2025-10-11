Giới thiệu sinh động những thành tựu toàn diện của Đảng bộ Chính phủ

Trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra từ ngày 12-13/10, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) và một số bộ, ngành tổ chức các không gian trưng bày quy mô lớn, giới thiệu bức tranh phát triển toàn diện đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ; khẳng định vị thế Việt Nam năng động, sáng tạo và hội nhập sâu rộng trong kỷ nguyên mới.

Dòng thông tin chủ lưu bám sát tình hình thời sự đất nước

Trong không gian trang trọng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, nơi diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, TTXVN tổ chức triển lãm hơn 500 bức ảnh tiêu biểu cùng 4 bản đồ họa, phản ánh toàn diện thành tựu đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ trong nhiệm kỳ qua.

Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang cho biết Triển lãm phản ánh sinh động tiến trình phát triển đất nước trong giai đoạn đổi mới, hội nhập sâu rộng dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của Chính phủ, đứng đầu là Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Cùng với đó là nhiều hình ảnh tiêu biểu về hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, thể hiện tinh thần đổi mới, đoàn kết và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Nhiều tác phẩm phản ánh giai đoạn cả nước chung tay phòng, chống và vượt qua đại dịch COVID-19, những kết quả phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội, cải cách hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, thể thao cũng như hội nhập quốc tế sâu rộng.

Tổng giám đốc Vũ Việt Trang nhấn mạnh hơn 500 bức ảnh và 4 bản đồ họa được lựa chọn công phu, khẳng định vai trò cơ quan thông tấn quốc gia trong việc truyền tải trung thực, kịp thời hình ảnh Việt Nam tới công chúng trong dịp trọng đại này.

Chia sẻ về quá trình chuẩn bị cho triển lãm nhiều ý nghĩa này, nhà báo Nguyễn Quang Hải, Trưởng ban biên tập Ảnh (TTXVN), cho biết các tác phẩm được lựa chọn kỹ lưỡng từ hàng vạn bức ảnh của TTXVN đã phát cho các cơ quan báo chí trong và ngoài nước sử dụng.

Nội dung các bức ảnh bám sát chủ đề "Xây dựng Đảng bộ Chính phủ trong sạch, vững mạnh; đoàn kết, gương mẫu đi đầu trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tăng tốc đột phá, phát triển đất nước nhanh và bền vững trong kỷ nguyên vươn mình, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc" và phương châm "Đoàn kết kỷ cương-Dân chủ đổi mới-Kiến tạo phát triển-Hội nhập hiệu quả."

Trong bối cảnh đất nước đang đổi mới, phát triển mạnh mẽ, Đảng và Chính phủ đã triển khai nhiều chủ trương, chính sách lớn trên mọi lĩnh vực, gắn với thực tiễn và yêu cầu phát triển của thời kỳ mới.

Trước sự vận động đó, những hình ảnh trưng bày cũng phần nào thể hiện hoạt động báo chí nói chung và TTXVN nói riêng cũng đã không ngừng đổi mới, phản ánh kịp thời, sinh động, đa chiều tình hình thời sự đất nước.

Thông tin của TTXVN đã truyền tải trung thực, cụ thể hoạt động lãnh đạo, điều hành của Đảng và Chính phủ, thể hiện hiệu quả các chính sách đi vào cuộc sống bằng những kết quả thực tiễn.

Những bức ảnh chân thực, giàu tính thời sự không chỉ góp phần củng cố niềm tin, khơi dậy tinh thần đổi mới, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh một Việt Nam năng động, hội nhập, phát triển tới công chúng trong và ngoài nước.

Khẳng định vị thế Việt Nam bằng thành tựu khoa học, công nghệ

Triển lãm thành tựu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 gây ấn tượng với không gian giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu như robot hình người Unitree của Công ty Cổ phần MISA; Hệ sinh thái 5G của Tập đoàn Viettel; UAV trinh sát; xe VinFast Lạc Hồng; tên lửa Sông Hồng...

Với thông điệp "Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực đột phá để phát triển đất nước," không gian trưng bày Triển lãm thể hiện bức tranh tổng thể giai đoạn 2020-2025 với các thành tựu trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học nông nghiệp, khoa học y dược, khoa học và công nghệ trong lĩnh vực quốc phòng an ninh; thành tựu đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và danh mục các công nghệ chiến lược trong kỷ nguyên mới; khẳng định thứ hạng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Việt Nam trong khu vực và quốc tế.

Qua hình thức trưng bày kết hợp poster, mô hình, sản phẩm vật lý, công nghệ trình diễn (robot, trí tuệ nhân tạo, tương tác số và clip trình chiếu), các thành tựu được thể hiện sinh động, hấp dẫn, hướng tới sự tương tác trực tiếp với người tham quan.

Các thành tựu về khoa học tự nhiên truyền tải thông điệp nền tảng tri thức vững chắc để Việt Nam duy trì thứ hạng khu vực cao ở các lĩnh vực Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học và nông nghiệp...

Ở lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ, Triển lãm giới thiệu những thành tựu nổi bật trong các ngành kinh tế như viễn thông, giao thông, xây dựng, công nghiệp năng lượng và dầu khí, công nghệ đóng tầu trọng tải lớn, công nghệ chế tạo vệ tinh, phát triển robot... Qua đó thể hiện tinh thần làm chủ công nghệ then chốt, tăng nội địa hóa, thúc đẩy công nghiệp hóa và chuyển đổi số.

Thông điệp tự chủ nghiên cứu chế tạo, hiện đại hóa vũ khí trang bị, đóng góp lưỡng dụng cho kinh tế-xã hội của nhóm thành tựu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh được thể hiện qua năng lực nghiên cứu làm chủ công nghệ, thiết kế, chế tạo, hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật quân sự.

Đặc biệt, Triển lãm dành không gian riêng biệt giới thiệu những thành tựu về thể chế với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đó là Nghị quyết số 57/NQ-TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Luật Công nghiệp Công nghệ số; Luật Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2025; Luật Năng lượng nguyên tử năm 2025...

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, năm 2024, thứ hạng quốc tế của khoa học Việt Nam trên 195 quốc gia, vùng lãnh thổ ở những lĩnh vực điển hình có sự cải thiện đáng kể.

Cụ thể ở lĩnh vực kinh tế-tài chính là hạng 22/195; quản trị kinh doanh và kế toán 25/195; Toán học 37/195; Hóa học 38/195; Khoa học sự sống 41/195; Khoa học Trái đất 44/195; Khoa học xã hội 46/195; Vật lý 49/195./.

