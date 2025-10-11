Chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng cho tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ

Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra từ ngày 12-13/10, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Đây là đại hội đầu tiên của Đảng bộ Chính phủ theo mô hình tổ chức mới, diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2025 và 5 năm 2021-2025; thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Công tác hậu cần, lễ tân, an ninh, an toàn cho Đại hội đã và đang được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, an toàn, đúng quy định, bảo đảm tổ chức thành công Đại hội.

Trong khuôn khổ Đại hội có các hoạt động Triển lãm ảnh về thành tựu, kết quả nhiệm kỳ 2021-2025 của các đảng ủy trực thuộc; Triển lãm thành tựu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Triển lãm thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Sáng 11/10, kiểm tra công tác chuẩn bị Triển lãm chào mừng Đại hội, nhấn mạnh khối lượng công việc lớn, yêu cầu cao, thời gian thực hiện ngắn, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đề nghị các đơn vị huy động tối đa lực lượng, khẩn trương thi công hoàn thiện hạng mục trong chiều 11/10, đảm bảo kỹ, mỹ thuật, an toàn.

Với khu vực Triển lãm thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, Phó Thủ tướng đề nghị giới thiệu những kết quả nổi bật đạt được trong nhiệm kỳ qua trên các ngành, lĩnh vực, có điểm nhấn, thu hút người xem.

Nêu rõ những thành tựu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là rất quan trọng, thể hiện trí tuệ Việt Nam, Phó Thủ tướng cho rằng khu vực Triển lãm về lĩnh vực này cần bố trí các sản phẩm, mô hình cụ thể, logic, hấp dẫn, mang tính tương tác cao.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính kiểm tra công tác chuẩn bị triển lãm ảnh tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Triển lãm ảnh do TTXVN thực hiện, giới thiệu hơn 500 bức ảnh tiêu biểu, được lựa chọn từ hàng vạn ảnh trong kho tư liệu ảnh TTXVN và ảnh của 51 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Chính phủ, cùng 4 bản đồ họa, phản ánh toàn diện thành tựu của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành trực tiếp của Chính phủ trong nhiệm kỳ 2021-2026, đứng đầu là Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, cùng một số hình ảnh tiêu biểu về hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Tiêu biểu trong số những tác phẩm phản ánh dấu ấn lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ bắt đầu ngay từ đầu nhiệm kỳ với hình ảnh cả nước chung tay phòng, chống và vượt qua đại dịch COVID-19, từng bước phục hồi và phát triển kinh tế; dấu ấn về cải cách thủ tục hành chính để đạt thành tựu trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với những hình ảnh về hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của Việt Nam.

Những hình ảnh về tăng trưởng kinh tế, xuất khẩu hàng hóa, thu hút đầu tư nước ngoài, các dự án đường bộ cao tốc, công trình cầu, sân bay, bến cảng, khu kinh tế, khu công nghiệp..., công tác chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, thành tựu về y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân, giáo dục và đào tạo, thể thao, thực hiện tốt các phong trào thi đua do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phát động...

Trong khu Triển lãm thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nổi bật là gian trưng bày của 12 tập đoàn, tổng công ty với các ngành hàng chủ lực, có thế mạnh của Việt Nam, nhiều sản phẩm xuất khẩu mang lại giá trị kinh tế cao như cà phê của Tổng công ty Càphê Việt Nam, gạo, các sản phẩm chế biến của Tổng công ty Lương thực miền Bắc, phân bón, săm, lốp, pin, ắc quy, chất tẩy rửa của Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam... Cùng với đó là những thành tựu về văn hóa, xã hội trong 5 năm qua.

Triển lãm thành tựu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giới thiệu các thành tựu khoa học, công nghệ như máy biến áp 500KV của Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh, được ứng dụng nhiều trong các trạm biến áp toàn quốc; hệ thống viễn thông 5G của Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông quân đội (Viettel), cho thấy Việt Nam là quốc gia thứ 5 trên thế giới làm chủ mạng viễn thông 5G hoàn chỉnh; hệ sinh thái vaccine, thể hiện Việt Nam là một trong những cường quốc về vaccine, đã sản xuất được 11/12 vaccine phục vụ chương trình tiêm chủng mở rộng, được Tổ chức Y tế thế giới công nhận, mở đường xuất khẩu ra thế giới...

Bên cạnh đó còn có poster về thành tựu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với trung tâm là Nghị quyết 57-NQ/TW, cho thấy kỳ tích đột phá về thể chế khi chỉ riêng năm 2025 trình Quốc hội 10 luật liên quan đến khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, trong đó 5 luật đã được thông qua, còn 5 luật đang chuẩn bị trình tại Kỳ họp thứ 10 sắp tới.

Các thành tựu nổi bật trong lĩnh vực nghiên cứu cũng được trưng bày tại Triển lãm này như mô hình ngôn ngữ lớn Tiếng Việt của Tập đoàn FPT, đây là công nghệ do người Việt Nam làm chủ ứng dụng, đã được thương mại hóa; các mô hình tàu ngầm, máy bay không người lái (UAV), robot do Việt Nam nghiên cứu, chế tạo có thể chào, bắt tay và giới thiệu trong thời gian khoảng 1,5 phút về Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I.../.

