Sách ảnh của TTXVN được công nhận sản phẩm chào mừng Đại hội Đảng bộ Chính phủ

Sách ảnh là công trình đầu tiên tổng hợp lịch sử Báo chí Cách mạng Việt Nam, với hơn 1.000 bức ảnh và tư liệu quý hiếm được lựa chọn kỹ lưỡng từ nhiều nguồn, trong đó chủ yếu là kho ảnh của TTXVN.

Ngày 15/9, Thông tấn xã Việt Nam đã tổ chức Lễ Công bố, trao quyết định Công nhận sản phẩm chào mừng đại hội Đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng cho Sản phẩm “Sách ảnh “100 năm báo chí Cách mạng Việt Nam” (1925- 2025)”.

Cuốn sách được xây dựng theo sáu phần, tương ứng với các chặng đường phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam, gắn với từng giai đoạn cách mạng của Đảng và dân tộc. Đây không chỉ là công trình tư liệu có giá trị lịch sử mà còn là lời tri ân sâu sắc dành cho các thế hệ người làm báo cách mạng.

Cuốn sách ảnh “100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam (1925-2025)" vinh dự được đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dành Lời chúc mừng trong phần đầu./.