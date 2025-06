Ra mắt sách ảnh đầu tiên về 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam

Sách ảnh song ngữ "!00 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam." (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Sáng 10/6 tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia (Hà Nội), cuốn sách ảnh “100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam (1925-2025)” đã được ra mắt công chúng.

Sách do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Thông tấn xã Việt Nam chỉ đạo thực hiện, Nhà xuất bản Thông tấn biên soạn và xuất bản.

Đây lần đầu có sách ảnh về 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam, cô đọng hơn 1.000 bức ảnh và tư liệu quý hiếm được khai thác và chọn lọc công phu từ nhiều nguồn ở trong và ngoài nước. Các nguồn gồm Ban biên tập Ảnh và Trung tâm Thông tin tư liệu - Đồ họa (Thông tấn xã Việt Nam), Bảo tàng Báo chí Việt Nam, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam), Bảo tàng Lịch sử Hà Nội, Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Tiếng nói Việt Nam cùng nhiều cơ quan và cá nhân khác.

Mỗi ảnh đi kèm các thông tin, trình bày quá trình hình thành và phát triển của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam từ giai đoạn kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, đến công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay.

Giám đốc Nhà xuất bản Thông tấn Phùng Thị Mỹ phát biểu. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Nhà báo Phùng Thị Mỹ - Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Thông tấn cho biết công tác chuẩn bị để làm sách đã kéo dài hơn một năm. Để thực hiện, Nhà xuất bản Thông tấn đã huy động sự tham gia của không chỉ đội ngũ biên tập trong cơ quan, mà còn cả các nhà nghiên cứu, phóng viên ảnh, các nhà báo lão thành, các nhà sưu tầm trên cả nước.

“Cuốn sách là sự tri ân sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhà báo cách mạng vĩ đại, người sáng lập nền Báo chí Cách mạng Việt Nam và các thế hệ người làm báo Cách mạng Việt Nam, đặc biệt những nhà báo, liệt sỹ đã ngã xuống để nền báo chí cách mạng phát triển rực rỡ như ngày hôm nay; đồng thời đây là niềm tin, niềm tự hào, cổ vũ, động viên các nhà báo trẻ hôm nay và mai sau vững bước trên con đường đồng hành cùng dân tộc,” bà Phùng Thị Mỹ nói.

Có mặt tại sự kiện, nhà báo Lê Quốc Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá cao giá trị tư liệu của cuốn sách, đặc biệt trong dịp kỷ niệm lớn - 100 năm nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Ông Lê Quốc Minh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập báo Nhân dân phát biểu. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

“Xem cuốn sách, chúng ta có thể thấy một cách hệ thống chặng đường 100 năm phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam. Cuốn sách được biên soạn song ngữ, không chỉ giúp người Việt Nam hiểu hơn về lịch sử báo chí nước nhà mà còn giới thiệu đến bạn bè quốc tế một cách sinh động về hành trình phát triển đầy tự hào này,” ông Lê Quốc Minh nhận xét.

Ông Minh đề xuất dùng sách để chuẩn bị cho Hội Báo Toàn quốc và Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia sắp tới. Cùng với đó, báo Nhân dân đã đặt mua 200 cuốn làm tài liệu tham khảo.

Sự kiện ra mắt cũng có mặt của các chuyên gia đã góp sức làm nên cuốn sách, trong đó có nhà sưu tầm Nguyễn Phi Dũng - người sở hữu khoảng 23 tấn tư liệu báo chí. Đáng chú ý trong những đóng góp của ông với cuốn sách có trang báo “Cờ giải phóng” - cơ quan tuyên truyền cổ động Trung ương của Đảng Cộng sản Đông Dương, tờ số 1 ra ngày 10/10/1942.

Ông Nguyễn Phi Dũng - một trong các nhà sưu tầm đã góp sức làm sách ảnh "100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam (1925-2025)." (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Ông Dũng cho biết đã mua lại tờ báo với giá 48 triệu đồng từ một cá nhân ở Bắc Ninh. Do điều kiện hoạt động cách mạng nguy hiểm, thiếu thốn về cơ sở vật chất bấy giờ (in thạch bản, viết tay) nên tờ báo có số lượng hạn chế, rất quý hiếm, không còn đơn vị nào còn lưu trữ nên ông đã quyết định sưu tầm bằng được. Một lý do khác thôi thúc ông là vì những trang báo cách mạng Việt Nam trước 1954 rất được săn đón cả trong và ngoài nước.

“Tôi muốn những tờ báo giấy này được lưu trữ cho thế hệ mai sau. Họ đọc báo và biết thế hệ cha ông chúng ta đã sống, chiến đấu và bảo vệ đất nước thế nào và hiện nay là xây dựng đất nước,” ông chia sẻ.

Một số trang tư liệu trong sách. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam - nhà báo Vũ Việt Trang tặng sách cho các đại biểu và khách mời. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Về nội dung, cuốn sách được chia làm 6 phần ứng với các chặng đường phát triển của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam: Báo chí Cách mạng Việt Nam giai đoạn 1925 - 1945: Tuyên truyền, giác ngộ, cổ động, tập hợp, tổ chức lực lượng đấu tranh giành độc lập, tự do; báo chí Cách mạng Việt Nam giai đoạn 1945 - 1954: Phục vụ nhiệm vụ kháng chiến, kiến quốc; báo chí Cách mạng Việt Nam giai đoạn 1954 - 1975: Phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, chi viện cho miền Nam, thống nhất đất nước; báo chí Cách mạng Việt Nam giai đoạn 1975 - 1986: Với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đất nước; báo chí Cách mạng Việt Nam giai đoạn 1986 - 2000: Phục vụ sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước; báo chí Cách mạng Việt Nam giai đoạn 2001 - 2025: Phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo tiền đề đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.