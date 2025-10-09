Họp báo Đại hội Đảng bộ Chính phủ: Hạ tầng giao thông đi trước mở đường

Trao đổi về những kết quả nổi bật trong phát triển hạ tầng giao thông trong 5 năm qua, bài học để triển khai cho các dự án đặc biệt lớn cho nhiệm kỳ sau, tại Họp báo thông tin về công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra sáng 9/10, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn cho biết, nhiệm vụ phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng, đi trước mở đường, "mạch máu" của nền kinh tế. Hạ tầng đi đến đâu kinh tế phát triển và mở rộng không gian phát triển đất nước đến đó. Đại hội XIII đã chỉ ra 3 đột phá, trong đó có đột phá về kết cấu hạ tầng giao thông.

Giai đoạn 2020-2025, hệ thống kết cấu hạ tầng đã có những phát triển vượt bậc như: hoàn thành vượt mục tiêu 3.000km đường bộ cao tốc, khởi công và hoàn thành giai đoạn 1 Cảng hàng không quốc tế Long Thành; hình thành 2 cảng cửa ngõ quốc tế, tiếp nhận được tàu container cỡ lớn nhất trên thế giới (cảng Lạch Huyện và Cái Mép); đưa vào khai thác các tuyến đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông, Bến Thành-Suối Tiên, đoạn trên cao tuyến Nhổn-ga Hà Nội; thông qua chủ trương đầu tư các Dự án đường sắt quan trọng quốc gia...

Nêu bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ tới, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn cho hay, thứ nhất là bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trong quá trình lãnh đạo, điều hành phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, phân công nhiệm vụ bảo đảm 6 rõ: "rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền," đồng thời bố trí nguồn lực hợp lý để thực hiện.

Thứ hai, cần quan tâm, chú trọng đến hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật; cụ thể, thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng vào các quy định pháp luật nhằm tạo cơ chế thuận lợi đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tạo động lực phát triển kinh tế nhanh và bền vững; đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ.

Thứ ba, việc hình thành hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại sẽ góp phần giảm chi phí vận tải, chi phí logistics. Năm 2018, chi phí logistics chiếm 21% GDP, nay giảm còn 15%-16%. Thời gian tới, với hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, chi phí này sẽ tiếp tục giảm.

Thứ tư, hình thành một số tập đoàn kinh tế đủ mạnh, đủ nguồn lực, năng lực quản trị hiện đại, tiếp cận, chuyển giao và làm chủ được công nghệ tiên tiến trong đầu tư, xây dựng những công trình hạ tầng lớn.

Thứ năm, cần nghiên cứu cơ chế, chính sách để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tạo điều kiện hình thành các doanh nghiệp công nghiệp giao thông vận tải có đủ khả năng sản xuất các phương tiện giao thông, khuyến khích mở rộng liên doanh, liên kết trong và ngoài nước để huy động vốn, chuyển giao công nghệ, trao đổi kinh nghiệm trong quản lý, điều hành và thực hiện lộ trình nội địa hóa. Phát triển doanh nghiệp công nghiệp phụ trợ nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển như chế tạo vật tư, phụ tùng, đầu máy, toa xe...

Chia sẻ Bộ Xây dựng tiếp tục đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đáp ứng nhu cầu giai đoạn mới, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn thông tin, Bộ cũng tiếp tục quan tâm hạ tầng giao thông, hoàn thiện các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành; ưu tiên phân bổ nguồn lực cho kết cấu hạ tầng trọng điểm, tập trung cho các dự án có tính lan tỏa như đường bộ cao tốc, cảng hàng không trung chuyển, đường sắt tốc độ cao, hạ tầng đô thị thông minh và phát triển không gian ngầm đô thị; kết hợp linh hoạt giữa đầu tư công, vốn vay và nguồn lực từ khai thác quỹ đất.

Bộ ưu tiên nguồn lực cho các dự án xây dựng xanh, giao thông phát thải thấp, vật liệu tái chế, sử dụng năng lượng hiệu quả; tận dụng cơ hội từ các sáng kiến quốc tế và các hiệp định thương mại tự do để thu hút đầu tư vào công nghệ cao, công nghệ xanh phục vụ phát triển hạ tầng và đô thị hóa theo mô hình kinh tế xanh và phát triển bền vững.

Bộ Xây dựng sẽ đề xuất cơ chế, chính sách thu hút nguồn lực đầu tư xã hội, khơi thông các điểm nghẽn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực công và huy động vốn tư nhân theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị; đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị; phát triển nguồn nhân lực trình độ cao, trọng tâm là nguồn nhân lực trong lĩnh vực đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị; nhân lực ứng dụng công nghệ số, công nghệ xanh...

Cùng với đó, Bộ đẩy mạnh hội nhập quốc tế trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 59- NQ/TW của Bộ Chính trị; nghiên cứu, đề xuất tham gia các dự án hạ tầng giao thông kết nối trong khu vực, góp phần phát triển mạng lưới giao thông vận tải kết nối đồng bộ và hiệu quả./.

Thần tốc, táo bạo hơn nữa, đẩy mạnh triển khai các công trình, dự án giao thông Thủ tướng nhấn mạnh, mỗi cá nhân, chủ thể tham gia dự án phải phát huy tính tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, chủ động, đổi mới phương pháp, cách nghĩ, cách làm để hoàn thành nhiệm vụ được giao.