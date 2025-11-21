Multimedia

Kết luận số 210-KL/TW về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

Kết luận số 210-KL/TW nêu rõ kết quả đạt được sau 8 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; và để tiếp tục đẩy mạnh cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy...

ket-luan-so-210-kltw-21-1.jpg
ket-luan-so-210-kltw-21-2.jpg
ket-luan-so-210-kltw-21-3.jpg
ket-luan-so-210-kltw-21-4.jpg
ket-luan-so-210-kltw-21-5.jpg

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm vừa ký ban hành Kết luận số 210-KL/TW ngày 12/11/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong thời gian tới.

Kết luận số 210-KL/TW nêu rõ kết quả đạt được sau 8 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; và để tiếp tục đẩy mạnh cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy, xây dựng, hoàn thiện, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới, Ban Chấp hành Trung ương Đảng chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, tổ chức, nhất là người đứng đầu thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp.

Trong đó có nhiệm vụ, giải pháp về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thông tin, tuyên truyền; Về hoàn thiện thể chế, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị; tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với cải cách thủ tục hành chính; Về sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý cán bộ, công chức, viên chức; Công tác kiểm tra, giám sát./.

