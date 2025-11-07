Hội nghị Trung ương 14 hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã thảo luận, cho ý kiến về công tác Đại hội XIV của Đảng; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; công tác cán bộ và một số nội dung quan trọng khác./.
Tin cùng chuyên mục
Hôm nay Quốc hội thảo luận về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia
Theo kế hoạch, hôm nay, Quốc hội sẽ làm việc về 4 dự án luật và việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030.
Thủ tướng: Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số
Thủ tướng chỉ thị xử lý trách nhiệm cá nhân, tổ chức để xảy ra tình trạng chậm, muộn triển khai các nhiệm vụ; có phương án xử lý đối với các cá nhân không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm.
Việt Nam nêu 3 giải pháp tại Hội nghị Thượng đỉnh thế giới về phát triển xã hội
Từ những kinh nghiệm thực tiễn của Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng đề xuất ba giải pháp then chốt để thực hiện hiệu quả hơn Chương trình hành động Copehagen và Tuyên bố Chính trị Doha.
Thông cáo báo chí số 15, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Trong ngày làm việc thứ 15, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội thảo luận ở tổ về nhiều dự án luật như: Dự án Luật Xây dựng (sửa đổi); Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản.
Thủ tướng đề nghị doanh nghiệp quốc tế giúp Việt Nam phát triển ngành bán dẫn toàn diện
Thủ tướng đề nghị doanh nghiệp bán dẫn quốc tế giúp Việt Nam phát triển ngành bán dẫn toàn diện từ nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất, chứ không chỉ dừng lại ở kiểm thử, đóng gói.
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV: Thống nhất hành lang pháp lý về chuyển đổi số
Việc ban hành Luật Chuyển đổi số cần thống nhất hành lang pháp lý, thiết lập cơ chế điều phối liên ngành, tạo động lực cho Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, đề cao an toàn trên không gian số.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đoàn lãnh đạo doanh nghiệp bán dẫn quốc tế
Chiều 6/11, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đoàn lãnh đạo doanh nghiệp bán dẫn quốc tế.
Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV: Tạo 'giá trị kép,' giữ gìn bản sắc văn hóa
Cán bộ, đảng viên và người dân Hưng Yên đồng tình, đánh giá dự thảo các văn kiện Đại hội XIV được chuẩn bị công phu, chặt chẽ, có tính khái quát cao, gắn chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn.
'Việt Nam đã hoàn thiện hành lang pháp lý quản lý viễn thông và an ninh mạng'
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho hay Việt Nam đã thể hiện rất rõ hành động chung tay cùng Liên hợp quốc và các quốc gia thành viên chống lại tội phạm mạng.
Họp UBTV Quốc hội: Đầu tư xây dựng sân bay Gia Bình theo các chuẩn mực quốc tế
Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được đầu tư với quy mô cấp 4F theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng Quốc tế (ICAO); đáp ứng nhu cầu khai thác khoảng 30 triệu hành khách/năm.
Việt Nam kiên quyết xử lý nghiêm và công khai, minh bạch hành vi vi phạm IUU
Việt Nam đã triển khai nhiều biện pháp chống, ngăn chặn khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định, kiên quyết xử lý nghiêm và công khai, minh bạch hành vi vi phạm.
Thống nhất số lượng nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng với sự nhất trí cao nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV.
Định hình “gói quyền lợi sức khỏe cơ bản” cho mọi công dân
Nếu không chuyển nhanh và quyết liệt sang mô hình dự phòng chủ động, cơ sở mạnh, chúng ta sẽ tiếp tục trả giá bằng những giường bệnh quá tải, những chi phí y tế thảm họa và cơ hội vàng bị bỏ lỡ.
Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng: Khát vọng nâng tầm giai cấp công nhân
Người lao động không chỉ bày tỏ tâm huyết với mục tiêu xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh mà còn quan tâm đến tầm nhìn, định hướng chiến lược và công tác phát triển Đảng.
Thủ tướng chỉ đạo khẩn ứng phó với bão số 13 và mưa lũ sau bão
Thủ tướng Phạm Minh Chính ra công điện chỉ đạo các bộ ngành và địa phương ứng phó khẩn cấp bão số 13 và mưa lớn sau bão để hạn chế thiệt hại.
Củng cố, phát triển tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân Việt Nam-Campuchia
Lãnh đạo và nhân dân hai nước Việt Nam-Campuchia đang phấn đấu củng cố và tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, cùng nhau hợp tác xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội.
Họp Quốc hội: Làm rõ thẩm quyền thẩm định đối với dự án sử dụng vốn ODA
Các đại biểu đề nghị Quốc hội tiếp tục nghiên cứu làm rõ hơn quy định sử dụng vốn ODA trong dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi) nhằm tránh tạo khoảng trống pháp lý, gây vướng mắc trong thực tiễn.
Cựu chiến binh Việt Nam góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng
Dự thảo đề ra hệ quan điểm chỉ đạo, mục tiêu phát triển đất nước, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp để phát triển nhanh và bền vững đất nước, thể hiện khát vọng vươn mình của dân tộc trong kỷ nguyên mới.
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 14
Hội nghị Trung ương Đảng khóa XIII đã thành công, đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm hướng tới Đại hội XIV và phát triển đất nước bền vững.
Bế mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, Hội nghị Trung ương lần thứ 14 nhất trí cao với kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII.
Bế mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Sáng 6/11/2025, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp phiên bế mạc.
Góp ý dự thảo Văn kiện: Hướng đến nền kinh tế xanh, số hóa và tự cường
Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng XIV đề ra chiến lược phát triển bền vững, nông nghiệp xanh, chuyển đổi số và quản lý đất đai hiệu quả cho tương lai Việt Nam.
Góp ý văn kiện Đại hội Đảng: Cần mở rộng hợp tác quốc tế nghiên cứu, chuyển giao công nghệ
Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Bùi Quang Huy cho rằng, dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng được chuẩn bị công phu, toàn diện, thể hiện tầm nhìn chiến lược và tinh thần đổi mới mạnh mẽ.
Hôm nay, các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận ở tổ về 6 dự thảo luật
Hôm nay, các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận ở tổ cả ngày về 6 dự thảo luật, trong đó có 5 dự thảo luật sửa đổi bổ sung và một dự thảo luật mới là Luật Chuyển đổi số.
Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu đồng chí Trần Sỹ Thanh tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Tư duy đổi mới mạnh mẽ trong xây dựng pháp luật
Để bảo đảm chất lượng dự án Luật, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị Chính phủ tiếp thu tối đa ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và của cơ quan thẩm tra.
Thông cáo báo chí số 14, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi); dự án Luật Giám định tư pháp (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng...
Toàn cảnh ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 14 khóa XIII
Sáng 5/11, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Trung ương thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV (cả tái cử và tham gia lần đầu).
Việt Nam trúng cử Phó Chủ tịch kỳ họp lần thứ 43 Đại hội đồng UNESCO
Việc Việt Nam tiếp tục được bầu làm Phó Chủ tịch Kỳ họp Đại hội đồng UNESCO khẳng định vị thế, uy tín và năng lực đóng góp ngày càng cao của Việt Nam trong các thể chế đa phương toàn cầu.
Thủ tướng trao Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ
Chúc mừng đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn đảm nhận cương vị công tác mới, Thủ tướng mong đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn trên cương vị mới dành tâm sức của mình, hoàn thành nhiệm vụ được giao.