Hội nghị Trung ương 14 hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra

Trong ngày làm việc thứ 15, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội thảo luận ở tổ về nhiều dự án luật như: Dự án Luật Xây dựng (sửa đổi); Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản.