Hội nghị Trung ương 14 hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra

Sau hai ngày làm việc 5 và 6/11, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra với sự thống nhất cao, chất lượng tốt.

infographics-hoi-nghi-trung-uong-14.jpg

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã thảo luận, cho ý kiến về công tác Đại hội XIV của Đảng; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; công tác cán bộ và một số nội dung quan trọng khác./.

